Koslowsky sicherte dem TV Jahn Hiesfeld den Aufstieg

Einen einzigen Matchpunkt brauchten die Tennis-Herren des TV Jahn Hiesfeld noch, um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga perfekt zu machen. Bei BW Kamp-Lintfort verloren die „Veilchen“ zwar mit 2:4, doch der Aufstieg war ihnen nicht mehr zu nehmen.

Nachdem Lars Bijsterbosch chancenlos an erster Position blieb und Finn Bischof stark angeschlagen ebenfalls den Kürzeren an zweiter Position zog, blickte alles auf den dritten Platz in der Kamp-Lintforter Halle, wo Peter Koslowsky sein Einzel an vierter Position spielte. Der Neuzugang setzte sich in einem echten Krimi mit 3:6, 6:2, 10:8 durch und ließ die Hiesfelder jubeln.

„Wir wussten“, so Mannschaftsführer Robin Pischel, „dass wir an den ersten beiden Positionen in der Verfassung nichts holen würden, aber dass es hinten dann noch so eng, wird hat auch niemand gedacht.“

Auf die Doppel verzichteten beide Seiten und teilten diese dann gerecht auf. „Wir haben mit den Kamp-Lintfortern dann ausgemacht, dass wir nicht mehr weiterspielen, wir hatten ja schließlich noch was vor“, scherzte Pischel. Der Mannschaftsführer hatte hinter den Kulissen bereits einiges organisiert. Mit den frischbedruckten Aufstiegs-T-Shirts ging es Richtung Dinslaken, wo noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Zur Feier war sogar der Holländer Jorrit ter Maat früher als geplant aus dem Skiurlaub angereist. „Daran sieht man, wie groß der Zusammenhalt in der Mannschaft ist. Die Jungs haben sich den Aufstieg nach einer starken Saison auch wirklich verdient“, fasste Pischel zusammen.