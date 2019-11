Mikolajczyk rettete einen Punkt für den SuS 09 Dinslaken

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken kamen über ein 2:2 (1:1) gegen Eintracht Duisburg nicht hinaus. Auf der Platzanlage des SC Wacker Dinslaken empfingen die Mannschaft um Coach Meik Pyta den Tabellenvierten. „Duisburg war eine gute Mannschaft, aber wir hätten auch mehr als einen Punkt holen können“, resümierte Pyta die Partie.

Das erste Mal musste Natascha Krautgartner in der 16. Minute hinter sich greifen. Die Dinslakenerinnen hatten allerdings die richtige Antwort parat und konnten nur drei Minuten später durch Julia Mikolajczyk ausgleichen. Bis zur Halbzeit wurde keine Mannschaft mehr richtig gefährlich, und so blieb es bei einem Unentschieden zur Pause.

In Führung ging in der zweiten Hälfte aber wieder die Mannschaft aus Duisburg. In der 66. Minute traf Sabrina Gehrmann zum 2:1 für die Gäste. Meik Pytas Mannschaft gab sich aber nicht auf und drängte auf den Ausgleich. Durch Mikolajczyk wurde der Spiel- und Sportverein in der 89. Minute mit dem Ausgleichstreffer belohnt.

„Ich muss meinem Mädels hoch anrechnen, dass sie bis zum Schluss kämpfen. Allerdings bleibt das Spielerische dabei ein wenig auf der Strecke, wir können viel mehr. Das Unentschieden war aber in jedem Fall verdient“, so Meik Pyta über die Einstellung seiner Mannschaft.

Damit findet sich der Aufsteiger nun auf dem sechsten Tabellenplatz wieder und ist mit 18 Punkten dem SV Spellen und den Gästen aus Duisburg dicht auf den Fersen. In zwei Wochen spielen die Dinslakenerinnen gegen den neunplatzierten SV Krechting und können mit einem Sieg ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen.

SuS 09: Krautgartner; Jarosch, Gorniak, Bottländer (61. Bruß), Karasch, Mikolajczyk, Schneider, Vaezipour, van de Linde, Seelhoff, Weiß (61. Larisch).

Vivien Schwennen traf zum 1:1

Nach der Niederlage in der letzten Woche ging der SV Spellen auch beim Tabellendritten Gelb-Weiß Hamborn leer aus. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verloren die Spellenerinnen 1:3 (1:1). Für das Tor der Gäste sorgte Vivien Schwennen, die ihr Punktekonto als Torschützenkönigin weiter füllen konnte.

In Führung ging aber erstmal die gastgebende Mannschaft in der 26. Minute. Jacqueline Scholz überlistete Michelle Peters, die trotz der drei Gegentore einen Sahnetag erwischte, und ließ ihr Team jubeln. Kurz vor der Halbzeit (45.) gelang Schwennen der wichtige Ausgleich.

Den besseren Start nach der Halbzeitpause erwischten dann allerdings die Gastgeberinnen. Wieder war es Scholz, die ihre Mannschaft in Führung brachte (48.). „Das Tor war aber sehr stark abseitsverdächtig“, erzählte Detlef Lamers, Trainer des SV Spellen. „Der Schiedsrichter hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Uns wurden zwei Großchancen durch Abseits aberkannt und ein Elfmeter verwehrt“, ärgerte sich Lamers über die Leistung des Unparteiischen. Kurz vor dem Ende (87.) entschied Scholz das Spiel mit ihrem dritten Treffer, nachdem Spellen sehr offensiv agierte, um noch den Ausgleich zu schießen.

„Insgesamt bin ich mit der Leistung der Mannschaft aber sehr zufrieden, wir mussten mit einem dünnen Kader anrücken, und ohne die unglücklichen Entscheidungen wäre mit Sicherheit mindestens ein Punkt drin gewesen“, so Detlef Lamers. Die Mannschaft ist mit 20 Punkten auf dem fünften Platz und kann am nächsten Spieltag gegen das Tabellenschlusslicht RSV Praest auf den vierten Platz vorrücken. Vorher steht das Pokalspiel gegen Viktoria Wesel an.

SVS: Peters; Bernsmann, Häusler, Hoffmann, Fuchs, Knipping, M. Stutz, Spöler, Schwennen, Riffer (71. K. Stutz), Hülsdonk.