MTV-Breitensportler bieten Plattform für körperliche Fitness

Dinslaken Stabiles Bewegen im Alltag ist auch ein Ziel der altersgerechten Präventionsprogramme in den Breitensportgruppen des MTV Dinslaken.

Analysen zur demografischen Altersverteilung weisen darauf hin, dass der Anteil der Menschen über 60 Jahren stetig zunehmen wird. Dabei ist es gesellschaftliche Aufgabe, ihnen Beistand zu leisten und sie nicht alleine zu lassen mit den altersbedingten körperlichen und geistigen Veränderungen. Mit dem Wissen um die Bedeutung des Sports für den Alterungsprozess zeigt sich, dass es nie zu spät ist, sich eigenverantwortlich um körperliche Fitness zu bemühen. Mit zunehmendem Alter ist es schwieriger, die aufgebaute Muskelmasse zu erhalten. Ohne sportliche Aktivitäten nimmt die eigene Muskelmasse schon ab einem Alter von 30 Jahren pro Lebensjahr um 1,3 Prozent ab. Stetiges sportliches Betätigen regt dagegen den Stoffwechsel an, der auch wichtige Bausteine für die Muskeln liefert. Stabiles Bewegen im Alltag ist auch ein Ziel der altersgerechten Präventionsprogramme in den Breitensportgruppen des MTV Rheinwacht Dinslaken.

Der MTV bietet die Plattform, Übungseinheiten regelmäßig zu wiederholen. Damit kann eine merkliche Stabilität der aktivierten Körpersysteme erreicht werden. Zudem können wichtige sozialen Kontakte aufgebaut und gepflegt werden.

Karl Steinkraus ist mit 90 Jahren noch aktiv

"Die Mitglieder zählen allein aus Altersgründen zur gefährdeten Risikogruppe. Daher war es keine Frage, uns an Vorgaben zu halten, um ein Infektionsrisiko auszuschließen. Wie alle müssen auch unsere Mitglieder mit den Gegebenheiten der Corona-Situation klarkommen. Runde Geburtstage bleiben für uns ein besonderer Anlass und wir sind froh, hierfür im zulässigen Rahmen gratulieren zu können", so der gemeinsam mit Wolfgang Rebischke für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Gerhard Däsler.

Seit 2004 beim MTV Rheinwacht dabei ist Johann Adamkiewiecz - mit 80 Lebensjahren noch immer aktiv. Mit viel Überzeugung nimmt er am Sport in der Halle und in den Sommermonaten auf dem Sportgelände teil. Mit einem Geschenk und einem Blumenstrauß ehrte die Abteilung sein beständiges Engagement.

"Wer rastet, der rostet"

„Wer rastet, der rostet“ - ein lebendiges Beispiel ist seit vielen Jahren Karl Steinkraus. Am 24. Oktober 2020 feierte er seinen 90. Geburtstag. Seit über 48 Jahren ist er eng mit den Aktivitäten der Breitensportgruppe verbunden.

Seine Agens fasste er einmal in folgenden Sätzen zusammen: „Für mich ist Bewegung im Alter ein ganz wichtiger Faktor zur Erhaltung meiner Vitalität. Dies gibt mir die Möglichkeit aktiv am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Sportliche Aktivität hebt mein Selbstwertgefühl, sie macht mich fröhlicher, weil ich dadurch mein Leben genießen kann. Als aktiver Sportler ist mir das Verhalten eines Stubenhockers absolut fremd. Mich zieht es jeden Tag hinaus, möglichst in die Natur, frische Luft, Sonne, Leben. Sport mit Gleichgesinnten bedeutet Freude und das gesellige Miteinander gibt mir ein gutes Lebensgefühl. Beweglichkeit im Alter zu erhalten, ohne mir zu viel zuzumuten, hat für mich einen hohen Stellenwert.“