MTV Dinslaken zeigt beim HC Weiden blamable Vorstellung

Dinslaken Der MTV Rheinwacht Dinslaken kann in Weiden nie an die guten Auftritte der letzten Wochen anknüpfen und verliert deutlich mit 23:33.

Das war gar nichts. Nach zwei starken Auftritten zum Regionalliga-Auftakt waren die Handballer des MTV Rheinwacht im Auswärtsspiel beim HC Weiden überhaupt nicht wiederzuerkennen. Die Dinslakener boten am Samstagabend über 60 Minuten eine blamable Vorstellung und unterlagen einem keineswegs überragenden Gastgeber deutlich mit 23:33 (12:15). „Da fehlen mir teilweise die Worte für das, was wir hier fabriziert haben. Mit der Anzahl an technischen Fehlern kannst du eigentlich vier Spiele verlieren“, ärgerte sich Coach Boris Lietz nach der Schlusssirene.

Beim MTV passte diesmal tatsächlich so gut wie gar nichts. Die Abwehr ließ jegliche Aggressivität vermissen und fand nur in ganz wenigen Phasen die richtige Einstellung zu einem Gegner, der immer wieder mit einfachsten Mitteln durchbrach und sich die Bälle phasenweise noch auf sechseinhalb Metern zuspielen konnte. Vorne wurde das Spielgerät reihenweise ins Seitenaus befördert. Hinzu kamen viele unvorbereitete Würfe und Kreisanspiele. So hatten zwar stark ersatzgeschwächte, aber topmotivierte Weidener in der Anfangsphase keine große Mühe, um auf 11:4 (17.) wegzuziehen.

Dinslaken steigerte sich bis zum Wechsel zwar ein wenig und verkürzte den Rückstand auf drei Treffer, doch gleich mit Wiederanpfiff ging das Fehlerfestival wieder los. Der Gastgeber zog wieder auf 18:12 (34.) davon und hatte in der Folge keine Mühe mehr den MTV auf Distanz zu halten. Boris Lietz wechselte viel durch, fand aber keine Aufstellung mehr, die noch eine Wende hätte herbeiführen können. Kein Akteur war an diesem Tag in der Lage, das Heft in die Hand zu nehmen.

MTV: Christmann, Hillig; Feld (4/2), Adam, Hoffmann (2), Tomke (1), Backhaus (3), Kruse (2), Ben Youssef (1), Tuda (4/1), Reede (6), Dreier.

