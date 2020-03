Für die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken geht es in der Handball-Landesliga weiterhin auf und ab. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarz in der letzten Woche noch souverän gegen den Tabellenzweiten TV Vorst II durchsetzen konnte, reichte eine gute Halbzeit nicht, um beim bisherigen Tabellenletzten SV Schermbeck zu punkten. Mit 24:27 (16:11) verlor die MTV-Reserve, nachdem die Zeichen zur Halbzeit eigentlich schon auf Sieg standen.

Dabei starteten die Gäste aus Dinslaken gut in die Partie, setzten sich bereits nach 13 Minuten mit sechs Toren ab und gingen mit einer Fünf-Tore-Führung in die Halbzeit. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit sah zunächst alles nach einer klaren Angelegenheit aus, bis die Kräfte dann eine knappe Viertelstunde vor Schluss nachließen und der SVS erstmals zum 20:20 ausglich. Daraufhin lief bei der MTV-Reserve nicht mehr viel zusammen und die Hausherren nutzten ihre Chancen konsequent.

Große Personalprobleme beim MTV Dinslaken II

„Ich hatte vorab große Probleme, überhaupt einen Kader für das Spiel zusammenzukriegen“, sagte Jörg Schwarz. „Dadurch, dass so viele krankheitsbedingt ausgefallen sind, mussten wir uns Spieler aus der dritten und vierten Mannschaft holen, um überhaupt antreten zu können“, so der Übungsleiter. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und daraufhin stark nachgelassen, weil uns die Kräfte ausgegangen sind. Das ist zwar schade, aber verkraftbar.“

MTV II: Sprehn, Terwiel (4), Schäffer, Hosters (1), d’Auria, Frank (5), Hetzel (7), Pieper (4), Rheinhardt, Ahls, de Lede (3).

Vierzehn Minuten waren erst gespielt, als Jörg Schnier bereits die zweite Auszeit nahm. Seine Schützlinge von der HSG Hiesfeld/Aldenrade II lagen in der Partie beim Tabellenvierten TV Issum zu diesem Zeitpunkt mit 5:12 im Hintertreffen. Schnier tauschte fast die gesamte Mannschaft aus und fand offensichtlich die richtigen Worte. Die HSG setzte sich am Ende mit 29:24 (12:14) durch.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II nach schwachem Start erfolgreich

Beim 11:13 (27.) waren die Gäste wieder zurück im Spiel. „Da Issum nur eine starke erste Sieben, aber nichts von der Bank hat, haben wir das Tempo nach der Pause hochgehalten“, so Schnier. Nach dem 17:18 drehte die HSG die Partie zum 22:18 und ließ in der Folge keine Zweifel mehr aufkommen. Großen Anteil am Erfolg hatte Mittelmann Niko Möhle, der sich auch durch eine zwischenzeitliche Manndeckung nicht ausschalten ließ und neunmal traf. Linksaußen David Fischer schaltete sich immer wieder ins Rückraumspiel ein und stach als achtfacher Torschütze ebenfalls hervor. „Nach der unterirdischen Anfangsviertelstunde haben wir in der Deckung eine bockstarke Leistung gezeigt“, freute sich Jörg Schnier. Durch den Sieg kletterte die HSG auf den sechsten Platz. Am Samstag (19.30 Uhr, Driesenbusch) empfangen die Rot-Weiß-Violetten das neue Schlusslicht SC Bottrop.

HSG II: Möhle (9), Fischer (8), Strehl (3), Oestermann (3/2), Brock, Höhne, Metzner, Roskosch, Schwengers, Wefers.

MTV Rheinwacht Dinslaken III auf Rang zwölf

Die Drittvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken musste sich mit einer Niederlage gegen den TV Oppum II abfinden. Mit 20:22 (9:13) verlor die Mannschaft von Coach Martin Terwiel gegen den Tabellensechsten und steht sechs Spiele vor dem Ende der Saison in der Tabelle auf Rang zwölf.

Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie und gingen nach knapp 25 Minuten mit sechs Toren in Führung. Erst nach der Halbzeit kam der MTV III zurück, schaffte es die Begegnung zehn Minuten vor Schluss sogar für einen kurzen Moment zu drehen und stellte auf 18:17 aus Dinslakener Sicht.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Doch die Gäste aus Oppum schafften es, die Partie in der Schlussphase erneut zu ihren Gunsten zu drehen und netzten zwei Minuten vor Schluss zum entscheidenden 19:21 ein. Für den MTV eine denkbar knappe und ebenso bittere Niederlage, denn mit einem Sieg hätte man sich ein wenig Luft auf die Abstiegsplätze verschaffen können. Nun warten in den kommenden Wochen mit dem ASV Süchteln sowie dem ASV Rurtal-Hückelhoven zwei enorm wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg auf Terwiel und Co.

MTV III: J. Terwiel, Walter, L. Kemmerling, Hagenstroem, Gorris, De Lede (6), M. Kemmerling (1), Müller, L. Terwiel (5), Schroeer (1), Witt (6), Lösche (1), Friedhoff.