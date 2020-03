Die zweite Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken setzte sich in der Handball-Landesliga trotz angespannter Personallage mit 26:21 (13:10) gegen den drittplatzierten TV Vorst II durch. Trainer Jörg Schwarz musste zwar mit Tom Käfer (verletzt) und Fabian Enders (Urlaub) auf zwei wichtige Akteure verzichten, darüber hinaus waren die Brüder Finn und Niklas de Lede angeschlagen, doch „wir haben aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewonnen“, lobte der Coach sein Team. „Wir hatten einige Probleme mit dem linken Rückraumspieler der Vorster, doch das haben wir im Kollektiv gelöst. Die Leistung war besser als in den Spielen zuvor, die Abwehr stand gut, auch im Angriff haben wir konzentrierter agiert“, zeigte sich Schwarz hochzufrieden mit seiner Mannschaft.

MTV II: Sprehn, Rheinhardt; N. de Lede, Czeslik (7/1), d’Auria (1), Frank (3), Hetzel (4), Pieper (4), Nahlmann, Ahls (6), F. de Lede (1).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Auch die dritte Mannschaft des MTV war siegreich. Mit einem 20:18 (9:11)-Erfolg bei der Reserve der Turnerschaft St. Tönis feierten die Dinslakener einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten. „Wir sind ganz schlecht gestartet und lagen mit 0:5 zurück. Beim Stand von 10:14 hat Jonas einen Siebenmeter gehalten, was uns Auftrieb gegeben hat. Danach haben wir für etwa zwölf Minuten kein Gegentor zugelassen“, fasste MTV-Coach Martin Terwiel die Begegnung zusammen.

MTV III: J. Terwiel, Walter (1), Körner (7), Schröer (4), Gorris, Petzinna, Kemmerling (1), Müller, L. Terwiel (2), Witt (3), Lösche (2).

Spiel der HSG-Reserve abgesagt

Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II musste am Samstag auf ihr Heimspiel gegen den SV Straelen verzichten. Jörg Schnier, Vorsitzender der HSG und Trainer der „Zweiten“, äußerte via Facebook seinen Unmut: „Um sage und schreibe 10.56 Uhr wird das Spiel abgesagt, weil der gegnerische Trainer in Erkelenz (Kreis Heinsberg) wohnt. Dort gibt es bereits seit Tagen Probleme mit dem Corona-Virus, weshalb das Spiel unserer zweiten Damen in Erkelenz rechtzeitig und verständlicherweise abgesagt wurde. Jetzt besteht keine Möglichkeit mehr, das Spiel unserer ersten Herren gegen Lobberich vorzuziehen oder die Spiele der dritten und vierten Herren nach hinten zu verlegen. Dies wäre Anfang bzw. Mitte der Woche noch ohne Probleme möglich gewesen.“