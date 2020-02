MTV Rheinwacht Dinslaken II siegte in Bottrop

Mit personellen Sorgen reisten die Landesliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken II zum SC Bottrop. Yannick Pieper hatte sich einen Finger gebrochen und fällt vorerst ebenso aus wie Marvin Nahlmann, der bereits in den vorherigen Partien fehlte. Nico Czeslik hatte zudem in der Vorwoche krank im Training gefehlt, so dass Trainer Jörg Schwarz improvisieren musste. Unter anderem half Lukas Terwiel aus der dritten Mannschaft aus. Trotz der unglücklichen Voraussetzungen lieferte die Mannschaft aber eine souveräne Vorstellung ab und gewann mit 27:24 (14:11).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Herausragender Gästespieler war diesmal Niklas de Lede, dem insgesamt 13 Tore gelangen, davon fünf per Siebenmeter. „Wir haben aber insgesamt mit der Mannschaft in der Abwehr gut gestanden und uns vorne nicht so viele technische Fehler wie in den letzten Spielen erlaubt“, freute sich Trainer Schwarz. Bereits nach acht Minuten lag die MTV-Reserve mit 5:1 vorn und legte schon früh den Grundstein zum Erfolg. Im Verlauf der Partie kam Bottrop danach nie näher als auf zwei Tore heran.

MTV II: Sprehn, Steffel; Enders (1), N. de Lede (13/5), Hosters, Czeslik (5), d’Auria, Grasbon (1), Frank, Terwiel (1), Hetzel, Käfer, Kiehn (2), F. de Lede (4).

Sören Hillig in starker Form

„Schlussendlich haben uns die Alternativen gefehlt“, musste Oliver Kratky, der Trainer des VfB Homberg II, nach der 24:32 (12:13)-Niederlage im Derby bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II feststellen. Aufgrund kurzfristiger Ausfälle konnten die Gäste nur mit einer schwachen Bankbesetzung aufwarten. Bis zum 15:17 (37.) konnte der VfB die Partie offen gestalten. „Dann war die Luft weg“, musste Kratky zusehen, wie seine Mannschaft binnen kürzester Zeit hoffnungslos mit 17:25 (45.) ins Hintertreffen geriet.

HSG-Trainer Jörg Schnier zeigte sich mit dem Auftritt in der zweiten Hälfte hochzufrieden: „Das war sicherlich eine unserer stärksten Halbzeiten in dieser Saison.“ Die Leistung seines jungen Torhüters Sören Hillig stufte Schnier als „überragend“ ein. Zudem füllten André Metzner und Niko Möhle die ihnen angedachten Rollen als Führungsspieler glänzend aus. In der Tabelle sind Homberg als Siebter und Hiesfeld/Aldenrade als Achter nun ebenfalls Nachbarn und haben ein beruhigendes Polster auf den Abstiegsplatz. Die HSG tritt am Sonntag (11.15 Uhr) beim TV Borken an.

HSG II: Metzner (9/2), Möhle (8), Kilb (5), Knoblauch (4), Wefers (3), Brock, Fischer, Oestermann.

Nichts zu holen gab es für die dritte Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken beim 19:31 (9:17) gegen den Tabellenzweiten TV Vorst. Zwar lagen die Gastgeber nach knapp elf Minuten mit 6:4 vorn, danach drehte Vorst aber auf und zog bereits zur Halbzeit entscheidend davon. Bester Dinslakener Torschütze war Lukas Terwiel mit fünf Treffern, der in der 41. Minute allerdings die dritte Zeitstrafe kassierte und fortan zuschauen musste.

MTV III: J. Terwiel; Körner (4/1), L. Kemmerling (1), Gorris, Kraul, Hagenström, Tielmann, de Lede (2/1), M. Kemmerling (2/1), Müller (2), L. Terwiel (5), Sojat (1/1), Witt (2).