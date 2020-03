Die Tischtennis-Damen des TV Voerde haben sich nach der 6:8-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TTC Bärbroich vorerst aus dem Aufstiegsrennen in der NRW-Liga verabschiedet. Im Duell der beiden Verfolger des Spitzenreiters SC Fortuna Bonn hatten die Gastgeberinnen schon keinen guten Start erwischt und unterlagen gleich in beiden Doppeln. Im Einzel lief es zunächst besser für den TVV, doch auch die 3:2-Führung war nicht von langer Dauer. Die Gäste gewannen fünf Einzel in Folge und sorgten so für die Vorentscheidung. Die Voerder Damen, die ohne Iris Hermann und Martina Urban auskommen mussten, kämpften bis zum Schluss, gingen aber als Verlierer vom Tisch. Als Knackpunkt für die knappe Niederlage macht Spielerin Marion Schmidt aber nicht die Einzel, sondern die Doppel aus: „Wenn man beide Doppel verliert, dann ist das immer schwierig. In den Einzeln haben wir ordentlich gepunktet.“

Platz im Mittelfeld war das Ziel

Die Niederlage bedeutet eigentlich auch schon den Nichtaufstieg. Doch darum ist beim TVV niemand traurig, wie Schmidt erläutert: „Wir hatten als Ziel eigentlich einen Platz im Mittelfeld, der dritte Platz ist schon gut.“ Die Punkte für den TVV holten Schmidt (2), Jutta König (2) und Heike Luckmann (2).

Eine bitter Niederlage gab es am Wochenende auch für die Herren des TV Bruckhausen in der Tischtennis-Landesliga. Der TVB unterlag ebenso knapp wie überraschend mit 7:9 beim TV Mehrhoog. Damit haben die Gastgeber die rote Laterne an den Meidericher TTC 47 weitergereicht. „Das war“, fasste TVB-Akteur Michael Kucharski zusammen, „sehr unglücklich und damit haben wir natürlich auch nicht gerechnet. Mehrhoog hat ein sehr gutes Spiel gemacht und bei uns lief es nicht so gut. Das wären wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gewesen.“ Im Doppel waren zunächst Durczak/Rogon und Kucharski/Schupp erfolgreich. In den Einzeln holten Michael Kucharski, Bernd Zak (2), Thomas Rogon und Frank Schupp die Punkte für den TVB. Wie knapp das Duell wirklich war, zeigt auch die Tatsache, dass die Begegnungen allein sieben Mal in den fünften Satz gingen.

Deutlicher 9:0-Erfolg

Eine Klasse tiefer in der Bezirksliga feierte der MTV Rheinwacht Dinslaken nicht nur aufgrund seines 9:0-Erfolges gegen den Post SV Kamp-Lintfort, sondern auch, weil der SV Millingen überraschend in Kevelaer verlor und die Dinslakener so auf dem zweiten Platz stehen. Im Doppel gab es durch die Paarungen van Staa/Hülskamp, Rach/Holtkamp und Grunwald/Joschko bereits drei Zähler für die Gastgeber. Auch in den Einzeln ließ der MTV nichts anbrennen und setzte sich klar durch. Dort punkteten Markus Rach, Philip van Staa, Sascha Holtkamp, Niklas Hülskamp, Marc Grunwald und Gerd Joschko. Bemerkenswert ist, dass die Dinslakener im gesamten Spiel nur zwei Sätze abgegeben haben. „Anfangs lief es fast schon zu gut. Es ist schön, dass wir das Niveau halten konnten. Der Sieg macht Hoffnung für die kommende Woche“, freute sich Spieler Marc Grunwald. am kommenden Wochenende kann der MTV seinen Vorsprung auf Millingen im direkten Duell ausbauen.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

In der Damen Bezirksliga war der TV Voerde II mit nur drei Spielerinnen gegen die TTG DJK Rheinland Hamborn angetreten, die Gäste kamen ebenfalls zu dritt. Bei der 1:7-Niederlage gab es nur einen kampflosen Punkt für Birgit Werberger, die anderen Spiele gingen allesamt verloren.

Herbe 1:9-Niederlage für Dinslakener Reserve

Obwohl die SGP Oberlohberg in der 2. Bezirksklasse absteigen wird, zeigte Sie Moral und holte gegen Meiderich 06/95 beim 8:8-Unentschieden immerhin einen Punkt. An eigenen Tischen holte die SGP Oberlohberg in den Doppeln insgesamt drei Punkte durch die Paarungen Henri/Langel (2) und Gerber/Baumgartmer. Im Einzel waren Karim Heni (2), Roman Kalwak, Sven Langek und Andreas Gerber für die „Dörfler“ erfolgreich.

Chancenlos blieb die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken bei der 1:9-Niederlage gegen die Spvgg. Meiderich 06/95 II. Den Ehrenpunkt holte Alexander Schiemann Molina.

Einen 9:6-Sieg gab es für die zweite Mannschaft des TV Voerde beim Post SV Oberhausen II. Im Doppel holten Meyer/Schmidt und Achten/Fröhlich die Zähler. In den Einzeln waren Torsten Schmidt (2), Sven Meyer (2), Christian van Beeck, Marco Achten und Nils Fröhlich erfolgreich.