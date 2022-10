MTV Rheinwacht Dinslaken verpasst Überraschung in Essen klar

Dinslaken Die Regionalliga-Handballer des MTV Dinslaken sind beim Drittliga-Absteiger Tusem Essen II nur in der Anfangsphase ein ebenbürtiger Gegner.

Der MTV Rheinwacht geht mit leerem Punktekonto in die kurze Herbstpause. Bei der Reserve von Tusem Essen kassierten die Dinslakener Regionalliga-Handballer die dritte Niederlage im dritten Spiel. Und die fiel am Ende mit 26:38 (11:16) auch sehr deutlich aus. Besonders bitter wurde der Abend für die Gäste durch die Verletzung von Dean Christmann. Der Torhüter verletzte sich nach 22 Minuten beim Versuch einer Parade unglücklich am Knie und droht nun lange auszufallen.

Kapitän Dennis Backhaus fehlt verletzt

MTV-Trainer Harry Mohrhoff hatte seine Anfangsformation im Vergleich zur Heimniederlage gegen Langenfeld ein wenig umgebaut. Für den verletzten Kapitän Dennis Backhaus begann Nik Dreier am Kreis, Maximilian Reede durfte sofort im halblinken Rückraum ran und zeigte gleich, dass er sich dort deutlich wohler fühlt als auf Halbrechts. Reede steuerte die ersten vier Treffer für sein Team bei, und die daraus resultierende 4:3-Führung (7.) baute Rheinwacht in der Folge sogar auf 9:5 (15.) aus.

Der gute Beginn sorgte auch für die richtige Körpersprache. In der Defensive wurde gekämpft und zugepackt, doch das Kartenhaus brach auch schnell wieder zusammen. Schuld daran war in erster Linie die Tatsache, dass die Gäste nun einfach trotz guter Chancen, unter anderem ein Siebenmeter und weitere freie Würfe vom Kreis, das Essener Tor nicht mehr trafen.

Homscheid als umsichtiger Regisseur beim Tusem

Beim Tusem nahm nun auch der Voerder Nils Homscheid aus dem Essener Zweitliga-Kader, der anfangs noch auf der Bank gesessen hatte, das Heft in die Hand. Der frühere Hiesfelder Jugendspieler steigerte als umsichtiger Regisseur die Qualität der Hausherren noch einmal beträchtlich und führte Essen zu einem letztlich vorentscheidenden 11:1-Lauf. So konnte der 19-Jährige nach der Pause schon wieder getrost Platz nehmen.

Die Dinslakener, bei denen weiter nur Reede wirklich Gefahr ausstrahlte, kamen für eine Wende nicht mehr in Frage, auch wenn die Tusem-Reserve nicht durchweg die letzte Konsequenz an den Tag legte. Am klaren Resultat konnten auch die zwei verbleibenden Auszeiten nichts mehr ändern, die Mohrhoff in kurzer Folge (40./44.) nahm.

MTV: Christmann, Bystron; Feld, Lelgemann, Kryzun, Hoffmann (2), Reede (11), Höffner (2), Kruse, Tuda (5/2), Schriddels (1), Adam (2), Dreier (3).

