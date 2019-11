Nach der Pause lief’s für MTV Dinslaken II nicht mehr

Dinslaken. In der Handball-Landesliga musste sich die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken am Wochenende dem SV Straelen geschlagen geben.

In der Handball-Landesliga musste sich die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken am Wochenende dem laut Trainer Max Kämper bisher stärksten Gegner SV Straelen geschlagen geben. Mit 27:30 (15:13) verlor der Tabellenvierte am Ende, nachdem die Partie zunächst vielversprechend begann.