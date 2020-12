Nachwuchs aus Friedrichsfeld muss sich in Videos beweisen

Voerde Die Fußballjugend der SV 08/29 hat von den Trainern Aufgaben für zwei Video-Challenges bekommen. Verkauf von Mund- und Nasenschutz.

Der Corona-Lockdown für den Freizeit- und Vereinssport wird noch anhalten. Weil aktuell nicht gemeinsam im Verein trainiert werden kann, rufen die Trainer und der Jugendvorstand beim Fußball-Nachwuchs der SV 08/29 Friedrichsfeld zur freiwilligen Teilnahme an zwei Video-Challenges und einem Malwettbewerb auf. Während es bei der Jonglier-Challenge darum geht, wer die meisten Kontakte schafft, ohne dass der Ball oder ein anderer gewählter Gegenstand den Boden berührt, kommt es bei der Flinke-Beine-Challenge auf die Anzahl der Ballkontakte pro Minute an. Der Malwettbewerb lädt dazu ein, ein Trikot-Wunschdesign, ein 08/29-Logo und/oder ein Bild zu allem, was rund um Fußball und den Verein bewegt, zu gestalten. So können die Kinder und Jugendlichen ihre sportlichen und kreativen Fähigkeiten einzeln trainieren und unter Beweis stellen. Zusätzlich zum Spaß an Sport und Kreativität gibt es auch Preise zu gewinnen. Hierfür sind die Zeichnungen und Videos bis zum 10. Januar beim Verein einzureichen. Die Spieler aller Kinder- und Jugendmannschaften erhalten durch ihre Trainerinnen und Trainer genauere Informationen.

Spenden für die Deutsche Krebshilfe

Außerdem hat die Jugendfußballabteilung der SV 08/29 Friedrichsfeld mit dem Verkauf von Mund- und Nasenschutz im Vereinsstil begonnen. Vom Kaufpreis (7,50 Euro) werden 1,50 Euro an die Deutsche Krebshilfe weitergegeben und 1 Euro in die Fußballjugend investiert. Weitere Infos sowie das Design des Mund- und Nasenschutzes sind im Internet zu finden unter www.fussballjugend-sv0829-friedrichsfeld.de/aktuelles/. Für Fragen und Bestellungen steht Jörg Seppendorf am Telefon zur Verfügung (01523-2754142).