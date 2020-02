Noten: In Essen ließ der MTV Rheinwacht viele Chancen aus

Dinslaken. In Essen ließ der MTV Rheinwacht Dinslaken zu viele Chancen aus. Auch die Deckung wirkte nicht sattelfest. Die Einzelbewertung.

In Essen standen sich die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken beim 29:33 (14:16) vor allem beim eigenen Angriffsspiel oft selbst im Weg. Auch die Deckung wirkte nicht immer sattelfest.

Nils Ahlendorf: Verzeichnete in der ersten Halbzeit einige Paraden, hatte aber auch viele unglückliche Momente. Note 4

Dominik Köller: Vereitelte in der ersten Hälfte einen Siebenmeter, kam nach der Pause ins Spiel, konnte sich dann aber zu selten auszeichnen.Note 4-

Fabian Gorris: War als Siebenmeterschütze sicher, fiel ansonsten kaum auf. Note 4+

Steffen Hahn: War in den Anfangsminuten von der Rolle, verstrickte sich später vielfach in Diskussionen mit den Schiedsrichtern. In der Deckung engagiert, kassierte im zweiten Durchgang aber auch zwei Zeitstrafen. Note 4

Marc Tomke: In den vergangenen Spielen auffällig, konnte sich diesmal nicht wirklich auszeichnen. Holte den Siebenmeter zum 16:17 raus. Note 4

Dennis Backhaus: Setzte sich ein paar Mal sehenswert durch, bekam einen zwingenden Siebenmeter nicht zugesprochen. Feiner Dreher zum 20:23. In der Deckung nicht immer sicher. Note 4+

Jonas Höffner: Weitestgehend unauffällig.Note 4

Christoph Enders: Ging durch eine Erkältung geschwächt ins Spiel. Hielt 20 Minuten durch, machte ein Tor. Note 4

Marc Pagalies: Holte zwei Siebenmeter raus, ließ aber auch viele Chancen liegen. Vergab in den Schlussminuten frei beim Tempogegenstoß. Note 4

Max Reede: Hatte es schwer gegen die offensive Deckung der Essener. Wenn er durchkam, traf er mit Leichtigkeit. Note 3-

Nils Kruse: Hätte seine Schnelligkeit gegen die offenere Deckung der Gastgeber nutzen können. Das gelang ihm zu selten. Note 4