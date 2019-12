Parker-Verletzung überschattet Sieg der Dinslakener Kobras

Als die Schlusssirene am Sonntagabend in der Ratinger Eissporthalle ertönte, war die Freude bei den Dinslakener Kobras nach dem 8:5 (1:1, 1:4, 6:0)-Erfolg über die Ratinger Ice Aliens zunächst noch groß. Eine knappe Stunde nach dem Spiel trübte sich die gute Stimmung merklich ein. Aus dem Krankenhaus erreichte den Eishockey-Regionalligisten eine schlimme Neuigkeit. Jesse Parker, der schon im ersten Drittel angeschlagen vom Eis musste, hat sich schwer verletzt. Bei dem Kanadier wurde eine Verletzung im Schultereckgelenk festgestellt. „Nach dem, was ich jetzt weiß, wird Jesse mindestens sechs Monate ausfallen und damit wäre auch seine Saison für uns beendet. Das ist natürlich ein unheimlich schmerzhafter Verlust“, versuchte Trainer Milan Vanek die Situation unmittelbar nach dem Schock zu erklären. Parker war in der vergangenen Saison Top-Scorer bei den Kobras, gehörte stets zu den Lieblingen der Dinslakener Anhänger. Vielleicht war das Spiel in Ratingen jetzt aber auch schon sein letztes im Dress der Giftschlangen.

Rückstand im zweiten Drittel

Die Partie in Ratingen hielt, abgesehen von der schweren Verletzung, alles, was sie im Vorhinein versprochen hatte. Drama pur spielte sich über 60 Minuten in der Ratinger Eissporthalle ab. Die Gastgeber gingen früh in Führung (6.), doch Stefan Dreyer gelang kurz vor Ende des ersten Drittels der Ausgleich (19.) nach Vorarbeit der beiden Verteidiger Benedikt Hüsken und Petr Macaj. Im Mitteldrittel hatten die Gäste aus Dinslaken dann vorerst das Nachsehen. Die Gastgeber erzielten ganze vier Treffer (25., 29., 33., 34.), während den Giftschlangen nur der zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2 durch Jerome Baum gelang (26.). Im Schlussdrittel holten Vaneks Schützlinge dann aber noch einmal alles aus sich heraus. Das so oft gelobte Sommertraining sollte sich nun endlich auszahlen. Die Dinslakener präsentierten sich auch in der Schlussphase noch voller Energie und brachten diese schließlich auch aufs Eis.

Torregen im Schlussabschnitt

Die Aufholjagd der Dinslakener resultierte schnell in einem Torregen. Sven Schiefner machte in der 43. Minute den Anfang, ehe Philipp Heffler viermal in Folge traf (49., 50., 53., 57.). Den 8:5-Endstand erzielte dann Dennis Appelhans knapp 90 Sekunden vor dem Ende. „Die Jungs haben immer an sich geglaubt und wurden dafür auch belohnt. Wir haben heute wieder gesehen, wie gut unser Fitnesszustand ist. Die Mannschaft hat heute für Jesse Parker gespielt und auch für ihn gewonnen. Die Moral meiner Jungs war wirklich super, wir haben im letzten Drittel sechs Tore geschossen“, freute sich Übungsleiter Vanek über den Erfolg.

Strafminuten: Dinslaken Kobras 16+10+10; Ratinger Ice Aliens 16+10.