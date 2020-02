Pia Lhotak hat mit dem Düsseldorfer HC zwei Titelchancen

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Hockey-Abteilung des TV Jahn Hiesfeld in diesem Jahr. Auch Pia Lhotak, deren Großeltern 1970 großen Anteil an der Gründung hatten, freut sich auf die mit dem Jubiläum verbundenen Veranstaltungen bei ihrem Heimatverein. Erst einmal rücken für die 25-jährige Bundesliga-Akteurin zwei ganz andere Events in den Vordergrund. Am Wochenende bestreitet Lhotak mit dem Düsseldorfer HC in Stuttgart die Endrunde der Deutschen Hallen-Meisterschaft. Nur ein paar Tage später vertritt sie mit dem DHC in Den Haag die deutschen Farben beim Hallen-Europapokal.

Pia Lhotak, mit DM und Europapokal warten innerhalb ganz kurzer Zeit zwei sportliche Highlights auf Sie. Welcher Veranstaltung fiebern Sie denn mehr entgegen?

Der Europapokal sticht da schon ein wenig mehr hervor, denn dort nimmt man nun einmal nicht jedes Jahr teil. Aber natürlich wollen wir auch unseren DM-Titel unbedingt verteidigen. Wenn am Ende beide Titel dabei herausspringen, wäre das natürlich super.

Wie stehen denn aus Ihrer Sicht die Chancen?

Ganz gut, würde ich sagen. Wir gehen als amtierender Meister durchaus selbstbewusst in die DM-Endrunde, aber uns ist auch klar, dass schon das Halbfinale gegen Harvestehude eine große Herausforderung sein wird. Die bisherigen Spiele gegen die waren immer sehr knapp. Im Viertelfinale gegen München haben wir uns beim 3:1 sehr schwer getan. Mit der dort gezeigten Leistung gewinnen wir am Wochenende gar nichts.

Was sie dann in den Niederlanden gegen Teams aus ganz Europa erwartet, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger einzuschätzen, oder?

Ja, die Gegner kennen wir natürlich nicht so gut wie unsere deutschen Kontrahenten, gegen die wir ja immer wieder spielen. Aber es wird dort auf jeden Fall ganz anderes Hockey gespielt. Die Teams aus dem Osten zum Beispiel agieren viel robuster. Und die Holländerinnen sind konditionell sehr stark. In den Niederlanden hat die Halle zwar nicht so einen hohen Stellenwert, aber nach allem, was man so hört, können wir uns trotzdem auf ein sehr stimmungsvolles Turnier freuen.

2016 haben Sie ja mit dem DHC in Minsk schon einmal den Europapokal geholt...

Ja, das war damals wirklich ein einmaliges Erlebnis und eine geile Erfahrung.

Als ehemalige U-21-Nationalspielerin hätten Sie sich bestimmt auch in den Fokus für den A-Kader spielen können, sich aber früh entschieden, dem Beruf den Vorzug zu geben. Bereuen Sie das eigentlich manchmal?

Wenn sich die Kolleginnen, wie jetzt gerade, auf die Olympischen Spiele vorbereiten, denkt man hin und wieder schon daran, dass man da vielleicht hätte dabei sein können. Aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Man bekommt ja mit, wieviel man da investieren muss. Zweigleisig geht das nicht, und wenn du Pech hast, dann reicht es trotz aller Anstrengungen am Ende vielleicht trotzdem nicht. Zum Glück habe ich ja auch den DHC, mit dem wir Erfolge feiern können.