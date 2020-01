Dinslaken/Duisburg. Am ersten Spieltag zogen die Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II in Süchteln den Kürzeren. Zum Rückrundenauftakt gelang die Revanche.

Am ersten Spieltag der Landesliga-Saison zogen die Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II beim ASV Süchteln den Kürzeren. Zum Rückrundenauftakt gelang der Mannschaft von Trainer Guido Lai aber die Revanche. Vor heimischem Publikum setzte sich die HSG mit 27:19 (11:9) durch. Überraschend ist das Ergebnis nicht, der ASV war nämlich mit fünf Feldspielerinnen und zwei Torfrauen angereist. Dementsprechend musste eine Torhüterin über die volle Distanz auf dem Feld ran.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und waren Mitte der ersten Hälfte bereits mit 9:3 in Front (16.). „Dann“, erinnerte sich Guido Lai an die Schwächephase seiner Mannschaft, „haben wir das Handballspielen erstmal eingestellt“. Bis zum Halbzeitpfiff kämpften sich die dezimierten Gäste heran. Der Vorsprung der HSG war bis auf zwei Tore geschmolzen.

Nach dem Pausentee zeigten die HSG-Damen aber wieder ein anderes Gesicht und zogen schnell auf 19:10 weg (39.). Sich der deutlichen Führung sicher, schalteten die Gastgeberinnen bis zum Schluss wieder einen Gang zurück. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. HSG-Coach Guido Lai fand nach dem Schlusspfiff noch einige Haare in der Suppe: „Das war viel Licht und Schatten. Spielerisch war das nicht so gut. Ich denke, Süchteln hat am Ende auch ein bisschen die Kraft gefehlt.“

HSG II: Bilek; Köster (2), Tenten (1), Gülicher, Schulte-Euler (6), Limprecht, Völlings (5), Brock (1), Golley (4), Grunow (6/3), Herms (2).

Der MTV Rheinwacht Dinslaken hielt die Begegnung mit dem Tabellenvierten Uedemer TuS bis Mitte der zweiten Halbzeit weitgehend offen. Doch in der Schlussphase ließen die Kräfte nach: Am Ende fuhr der Drittletzte mit einer deutlichen 21:29 (12:14)-Niederlage nach Hause.

„In der Höhe war das nicht verdient“, fand Trainer Sascha Zwanzig-Zeh. Sein Team musste zwar nach dem 1:1 in der zweiten Minute permanent einem Rückstand nachlaufen, blieb aber bis zum 24:20 (53.) stets einigermaßen in Schlagdistanz – trotz einiger strittiger Schiedsrichterentscheidungen. So erhielt der TuS insgesamt neun Siebenmeter zugesprochen, der MTV aber nur einen, zudem erhielt Daniela Schmidtke einen Schlag ins Gesicht und brach sich dabei die Nase. Ricard Barton kassierte in der 58. Minute die dritte Zeitstrafe und musste draußen bleiben. „Da stimmte das Verhältnis der Entscheidungen nicht“, ärgerte sich der Dinslakener Coach. Sandra Zeh musste in der Schlussphase auch noch passen und die Gastgeberinnen zogen zwischen der 54. und 59. Minute mit einem Fünf-Tore-Lauf auf 29:20 davon. Damit war die Partie gelaufen.

MTV: Lüttich; Körner (1), Tshimanga-Dilangu (1), Chmilewski (1), Barton (2), Czeslik (6/1), Zeh (6), Schmidtke (1), Plett (1), Schäfer.