RWS Lohberg: Ein Kazkondu geht, ein Kazkondu kommt

Glückauf Möllen kann am Wochenende seinen zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga A festigen und seinen Vorsprung zum ärgsten Verfolger TV Voerde auf sieben Punkte ausbauen. „Das wäre super, ich würde es gerne unterschreiben“, sagt Trainer Christian Schwarz vor dem Nachholspiel am Sonntag (14.30 Uhr) bei Union Hamborn.

Gleichzeitig warnt der Möllener Coach vor dem Gegner, der zwar nur auf Platz neun rangiert, aber „eine kampfstarke Mannschaft stellt“. Immerhin kann Schwarz bis auf den gesperrten Hamza Demir auf den kompletten Kader zurückgreifen: „Wir haben seit ungefähr einem Jahr erstmals echt die Qual der Wahl. Endlich wird wieder um die Plätze gekämpft und die Mannschaft stellt sich nicht von selbst auf.“

Schützenhilfe könnte den Möllenern der SC Wacker Dinslaken leisten, der den Spitzenreiter Genc Osman II empfängt (15.15 Uhr). Bei einem Sieg für die Mannschaft von Trainer Marcel Antonica würde Glückauf bei einem eigenen „Dreier“ bis auf einen Punkt an die Duisburger heranrücken. Mit seinem vorherigen Team, der Reserve von Hamborn 07, trotzte der neue Wacker-Coach dem Favoriten immerhin ein 0:0 ab. „Hamborn und Wacker sind aber nicht zu vergleichen“, beschwichtigt Antonica, dessen Premiere in der Feldmark am vergangenen Sonntag mit dem 1:3 gegen die Reserve der DJK Vierlinden misslang. Jetzt muss er zudem auf den nach seiner gelb-roten Karte gesperrten Pascal Globisch verzichten, der eine oder andere fällt möglicherweise noch krankheitsbedingt aus. Trotzdem: „Wir müssen versuchen, zu Hause was zu reißen“, so der Trainer.

Ohne Tayfun Kazkondu bestreitet RWS Lohberg den Rest der Saison. „Aus disziplinarischen Gründen“, betont Trainer Ugur Deniz Aydin, gehöre der Spieler nicht mehr zum Aufgebot. Neu im Team ist Innenverteidiger Tarik Kazkondu. Gegen Gelb-Weiß Hamborn (15 Uhr) muss der Coach auf Kubilay Aydin wegen einer Muskelzerrung möglicherweise verzichten, sonst sind alle Mann an Bord.