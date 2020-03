Beide Trainer hatten nach dem Abpfiff Redebedarf. Und so standen Frank Pluhnau und Ugur-Deniz Aydin auf dem Kunstrasen am Spielfeldrand und diskutierten über das 3:4 (2:2) der zweiten Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld gegen RWS Lohberg, tauschten gegenseitig Komplimente aus und waren sich am Ende einig: Der knappe Sieg der Gäste war im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga glücklich, wenn auch andererseits nicht unverdient.

„Ich hätte mich nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre“, urteilte Aydin, und Pluhnau mochte angesichts zahlreicher Ausfälle im Kader keine Vorwürfe an seine Mannschaft richten: „Das war ein zusammengewürfelter Haufen, der so noch nie zusammengespielt hat. Mir haben einige Leistungsträger gefehlt, unter den Umständen: Hut ab vor der Leistung.“

TV Jahn Hiesfeld ging in Führung

Die gastgebenden „Veilchen“ überraschten RWS sogar mit der frühen Führung. Nachdem Lukas Günter in der eigenen Hälfte den Ball erobert hatte, spielte er steil auf Domenik Verhufen, der sich auf der linken Seite davonmachte und maßgerecht nach innen servierte. Luis Wilk musste nur noch einschieben (7.). Lohberg reklamierte vergeblich eine Abseitsstellung, Schiedsrichter Emircan Kandemir hatte Verhufen regelkonform starten gesehen. Der Hiesfelder Vorsprung währte allerdings nicht lange: Nach 13 Minuten hielt Hikmet Barut mit einem Freistoß kurz vor dem Strafraum flach aufs Tor, Jahn-Keeper Luca Maltig ließ den Ball über den ausgestreckten Arm ins Tor springen. Und zehn Minuten später war die Partie gedreht: Tariel Avdalyan passte von rechts in den Strafraum, Abdullah Barut war zur Stelle, um zum 1:2 zu vollenden. Das war’s aber noch nicht in der ersten Hälfte: Das schönste Tor des Tages gelang Domenik Verhufen, als er einen Freistoß aus gut 25 Metern in den rechten Torwinkel zirkelte (43.).

RWS Lohberg haderte mit dem Schiedsrichter

Auch nach dem Seitenwechsel ging der Schlagabtausch weiter in einer zunehmend hektischen Partie. RWS haderte mit dem Unparteiischen, der vor allem Hassan Hamzaoglu in mehreren Situationen aus Lohberger Sicht einen Foulelfmeter versagte. Hamzaoglu kam trotzdem mit einem trockenen Flachschuss zum Torerfolg – 3:2 für die Gäste (51.). Zu dem Zeitpunkt stand bereits Mario Dick für den gesundheitlich angeschlagenen Maltig im Hiesfelder Kasten. Als Mohssine Bensfia nachlegte (67.), schien alles gelaufen, doch ein Eigentor von Kubila Aydin (76.) machte es noch einmal spannend. „Das müssen wir souveräner runterspielen“, ärgerte sich Ugur-Deniz Aydin über die für ihn unnötige Zitterpartie.

TV Jahn II: Maltig (46. Dick); Büsdorf, Erbaykir, Motnik, Neukamp, Verhufen, Wilk, Günther, Kisters, Kadiric, Hudasch (68. Gerlach).

RWS: Abonman, Ucar, Durmaz, Aydin, Avdalyan (46. Bensfia), Hamzaoglu (81. Acabuga), H. Barut (80. Kazkondu), Ince (90. Bebek), A. Barut, Truong, Marienfeldt.