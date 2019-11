RWS Lohberg zeigt sich mit 4:0 bei Yesilyurt Möllen gnädig

Der klare Favorit Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg setzte sich in der Fußball-Kreisliga A bei Yesilyurt Möllen, dem Drittletzten der Tabelle, mit 4:0 (2:0) durch und kletterte auf den vierten Rang. Die Lohberger nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und kamen bereits in der 12. Minute zur ersten guten Chance, als Onur Acabuga aus 16 Metern frei zum Schuss kam, den Ball aber nicht richtig traf. Drei Minuten später meldeten sich auch die Gastgeber im Spiel an, als Nico Kochanek nach einem guten Steilpass an RWS-Keeper Mohammad Abonman scheiterte.

Nach 22 Minuten gingen die Gäste dann in Führung, als Hassan Hamzaoglu einen langen Ball erlief und aus etwa 20 Metern über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Yesilyurt-Torwart Fabian Gebauer lupfte. Drei Minuten später hatte der Torschütze die nächste Möglichkeit, doch der Abschluss aus halbrechter Position stellte diesmal kein Problem für Gebauer dar. Nachdem nach einer halben Stunde Spielzeit Acabuga an einer guten Parade des Möllener Keepers scheiterte, stellte Abdullah Barut eine Minute später auf 2:0, als er nach einem starken Spielzug über Hamzaoglu und Tayfun Kazkondu den Ball knapp unter der Latte im Tor versenkte.

Zehn zerfahrene Minuten

Wenig später ergab sich die nächste Riesen-Möglichkeit für Acabuga, als Hamzaoglu den Stürmer vor dem Möllener Tor freispielte, doch dieser erneut an Gebauer hängenblieb. Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für Yesilyurt, doch der Schuss von Assad Chenata aus halblinker Position war keine große Prüfung für Abonman. Nach zehn zerfahrenen Minuten knüpften die Lohberger wieder an ihre Leistung aus dem ersten Durchgang an und erspielten sich weitere Torchancen, die allerdings zunächst nicht zwingend waren.

In der 65. Minute schickte RWS dann Acabuga auf die Reise, der im Strafraum auf den mitgelaufenen Hamzaoglu querlegte, der aus nächster Nähe zum 3:0 aus Gäste-Sicht einschieben konnte. Acht Minuten später sorgte Tayfun Kazkondu mit einem satten Schuss aus etwa zehn Metern halbrechter Position für den Endstand. In der Schlussphase kamen dann auch die Möllener noch zu einigen Möglichkeiten, doch der Ehrentreffer blieb den Gastgebern verwehrt. Am nächsten dran war Kochanek, dessen abgefälschter Schuss knapp am rechten Pfosten vorbei rollte (85.).

„Wir haben in den ersten 20 Minuten gut dagegen gehalten. Wenn wir in der Phase ein Tor machen, läuft das Spiel vielleicht anders, aber so war es schwierig“, befand YesilyurtCo-Trainer Özgür Yerden. RWS-Coach Ugur-Deniz Aydin meinte: „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Das Wichtigste ist, dass wir zu Null gespielt haben, aber wir hätten auch noch ein paar Tore mehr schießen können.“