Schubert besiegte seinen Vater mit dem SuS 09 Dinslaken

Im letzten Meisterschaftsspiel vor der Winterpause kassierte Fußball-Landesligist TV Jahn Hiesfeld am am 14. Dezember mit dem 1:4 bei Blau-Weiß Mintard seine zweite Niederlage der Saison. Im Testspiel trafen beide Teams am Sonntag erneut in Mülheim aufeinander – und trennten sich in einer torreichen Begegnung mit 4:4 (2:3). Dabei verspielten die „Veilchen“ in den letzten drei Minuten einen 4:2-Vorsprung noch. Tim Falkenreck (1., 34.), Pascal Spors (30.) und Kevin Menke (65.) trafen für Hiesfeld, Abdelmalik El Ouriachi (14., 90.), Marco Olivieri (26.) und Pasquale Conti (87.) für Mintard.

Ein besonderes Duell stand für Julian Schubert mit dem Bezirksliga-Team des SuS 09 Dinslaken im Test bei Arminia Lirich an: Trainer der Arminen ist Jens Szopinski, Vater des Dinslakener Coaches. „Für mich persönlich war das schon schön, den eigenen Vater zu schlagen“, schmunzelte Schubert nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den A-Kreisligisten. Zwar brauchten die Blau-Weißen lange für die Treffer durch Max Suchomel (83.) und Marcel Ehrhardt (85.), aber „hinten raus war’s verdient und tut gut fürs Selbstbewusstsein“, erklärte der SuS-Trainer.

Remis bei Antonicas Debüt

A-Ligist Glückauf Möllen ist zwei Wochen vor Ende der Winterpause bereits in Topform. Im Test beim den Bezirksligisten DJK Vierlinden gewannen die Möllener mit 5:2 (2:2). Trainer Christian Schwarz lobte: „Das war wahrscheinlich das beste Spiel, das ich je von meiner Mannschaft gesehen habe.“ Besonders freuten ihn die Leistungen von Winterneuzugang Said Koumbaz, den er als „bärenstarke Verstärkung für die Defensive“ bezeichnete, und von Rückkehrer Tobias Tönges, der zuletzt für ein halbes Jahr in Spanien weilte. Mumibekir Dema brachte Möllen in Führung (9.), Mehmet Rustemi stellte nach 37 Minuten auf 2:0. Kurz darauf gelang der DJK der Anschlusstreffer (38.) per Elfmeter. Nur eine Minute später folgte der Ausgleich per Kopf nach einer Standardsituation. Nach der Pause drehte die Schwarz-Truppe dann richtig auf. Rustemi (51. und 68.) und Rückkehrer Tönges sorgten mit ihren Treffern für den klaren Sieg.

Bei seinem ersten Einsatz als Trainer des SC Wacker Dinslaken im Testspiel gegen SV Sarajevo Oberhausen musste sich Marcel Antonica mit einem 2:2 (0:2) zufriedengeben. Die ersten zwanzig Minuten verschliefen die Dinslakener und lagen durch zwei Torwartfehler schnell 2:0 hinten (2./7.). Die zweite Halbzeit gehörte dann aber dem SC Wacker. Kai Joskowiak (52,) und Pascal Globisch (80.) erzielten die Tore zum Ausgleich. Mit dem Auftritt seines Teams war Antonica durchaus zufrieden. „Für das erste Spiel mit mir an der Seitenlinie war das schon ganz okay. In der Mannschaft steckt aber noch viel mehr Potential“, so der neue Coach, der hofft, dass in den nächsten noch drei, vier Neuzugänge zum Team dazustoßen.

Auch Yesilyurt Möllen konnte einen kleinen Testspiel-Erfolg feiern. Gegen den SV Brünen spielte der A-Ligist 1:1(0:0). Nico Kochanek nutzte in der 50. Minute einen Fehlpass des gegnerischen Torhüters, um zum 1:0 einzuschieben (50.).