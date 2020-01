Schwertkampf bei Hu Long: Mehr als reines Krafttraining

Frank Jost steht im Trainingsraum der Kampfkunstschule Hu Long und leitet den Schwertkampfkurs. „Wir gehen in Kampfposition“, sagt der Vereinsleiter nach einem kurzen Aufwärmprogramm. „Auf eins nach vorne, auf zwei wieder zurück.“ In Dreierreihen aufgestellt, führen die neun Kursteilnehmer unter den Augen von Jost und Schwertkampflehrer Holger Eckerskorn eine kontrollierte Schlagbewegung durch.

Schwertkämpfer Daniel Stracke (rechts) während einer Meditationsübung zu Beginn des Trainings. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Seit 2004 ist die Kampfkunstschule in diesem Gebäude“, erzählt Jost. Mit großem Aufwand sei der ehemalige Kinosaal am Holtener Marktplatz damals renoviert und in einen großen Trainingsraum umfunktioniert worden. Matten und Sportgeräte wurden angeschafft, die Wände gestrichen und eine hellgraue Steintapete angebracht. „Trotzdem wissen die meisten Leute gar nicht, dass es uns überhaupt gibt“, so Jost.

Schwertkampf: Gegenseitiger Respekt steht an erster Stelle

Der 61-Jährige stellt sich vor seinen Kurs und gibt die nächste Aufgabe vor. „Immer zwei Leute zusammen. Und achtet darauf, dass ihr genug Abstand habt“, sagt Jost. Damit sie sich mit ihren Schwertern nicht versehentlich verletzen, führen die Kursteilnehmer eine Kontrollübung aus: Mit der Spitze ihres Schwertes zielen sie auf das ausgestreckte Holzschwert ihres Trainingspartners.

„Es geht beim Schwertkampf nicht nur um reines Krafttraining“, betont Jost. „Wenn zwei Kämpfer voreinander stehen, müssen sie sehr aufmerksam sein.“ Auch Kursteilnehmer und Qi-Gong-Meister Bastian Hamm weiß um die besondere Verantwortung für seinen Trainingspartner. „Man muss fokussiert sein, bei sich und bei seinem Gegenüber“, erklärt Hamm.

Vereinspräsident Frank Jost (links) und Schwertkampflehrer Holger Eckerskorn machen den Kursteilnehmern eine Übung vor. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Nach einigen Minuten wechseln die Schwertkämpfer wieder ins Einzeltraining. Die Gruppe greift im Knien nach ihren Holzschwertern und führt Schläge über dem Kopf aus. Zwei Kursteilnehmer absolvieren die Übung stehend. „Jeder macht es so wie er es kann“, sagt Jost. Sogar eine Schmerzpatientin habe mal an einem seiner Kurse teilgenommen. „Bei uns brauchen die Leute keine körperlichen Voraussetzungen.“

Männer und Frauen kämpfen gemeinsam

Auch Astrid ten Klooster ist seit drei Jahren in der Kampfkunstschule angemeldet. „Kampfsport hat mich schon während des Studiums interessiert“, erzählt die Sportlehrerin. Dass Schwertkampf oft als Männersport abgestempelt wird, kann die 38-jährige nicht nachvollziehen. „Seit der Filmreihe ‘Kill Bill’ wissen wir doch, dass auch Frauen Schwerter schwingen können.“ Da sei es völlig egal, ob man ein zwei Meter großer Mann oder eine 1,65 Meter kleine Frau ist.

Oberhausen Weitere Kurse und Sportarten Die Kampfkunstschule Hu Long an der Bahnstraße 243 in Oberhausen-Holten bietet neben Schwertkampf unter anderem auch Qi Gong, Yoga und Kung Fu für Kinder und Erwachsene an. Interessenten können sich unter frankm.jost@web.de bei Vereinsleiter und Cheftrainer Frank Jost melden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.hulong.de oder auf der Facebook-Seite „Kampfkunst Hu Long e.V.“

Zudem fördere der Kampfsport die eigene Persönlichkeitsentwicklung, sagt Jost: „Ich arbeite auch beruflich viel mit sozial auffälligen Kindern zusammen.“ Das Schwertkampftraining richte sich jedoch in erster Linie an Teilnehmer ab 18 Jahren. „In Ausnahmefällen kann man auch schon früher einsteigen“, so Jost. Das hänge davon ab, mit welchen Absichten die Sportler am Kurs teilnehmen wollen. „Wir hatten aber auch schon Leute hier, die älter waren und die wir trotzdem nicht zugelassen haben.“

Nach einer weiteren Partnerübung bittet Jost die Kursteilnehmer zurück in Dreierreihen. „Stellen wir uns wieder auf.“ Der Vereinsleiter geht mit der Gruppe die einzelnen Trainingsabschnitte durch und bespricht die Pläne für die kommenden Wochen. Anschließend folgt eine kurze Verabschiedung auf chinesisch. „Ich wünsche euch noch einen schönen Tag“, ruft Jost den Kursteilnehmern hinterher. Dann verschwindet die Gruppe in den Umkleidekabinen.