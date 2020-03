Die SGP Oberlohberg II hatte sich in der Fußball-Kreisliga B gegen Spitzenreiter Viktoria Wehofen viel vorgenommen und wollte mit einem Sieg den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Gelungen ist dies nicht. Am Ende hieß es 0:1 (0:0). Die Zuschauer sahen ein gutes, ausgeglichenes Spiel, das in der 67. Minute durch einen Schuss aus 40 Metern entschieden wurde. Keeper Alexander Rohde machte dabei eine unglückliche Figur. „Wir haben kämpferisch und spielerisch eine gute Leistung gezeigt. Ein Punkt wäre sicherlich verdient gewesen“, so Trainer Andreas Matyjaszek.

BSV Beeck 05 - TV Voerde II 1:2 (1:0). „Wir haben den Start verpennt und sind dadurch in Rückstand geraten. Nach der Pause haben wir es deutlich besser gemacht und verdient gewonnen“, resümierte TVV-Coach Kaeed Anwar. Beim Ausgleichstreffer halfen die Beecker mit und beförderten den Ball ins eigene Tor (69.). Den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte Paul Pollok (71.).

SuS 09 Dinslaken II - SV Heißen III 0:2 (0:1). Die Reserve des SuS 09 musste sich dem SV Heißen III mit 0:2 geschlagen geben. „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte aus der Hand gegeben. Da hätten wir uns auch nicht über ein 4:0 beschweren können. In der zweiten Halbzeit haben wir den Kampf dann angenommen, aber hatten trotzdem kaum eine Chance“, so Trainer Daniel Pilch. Lob gab es für Sven Hingmann, der für die verletzten Torhüter in die Bresche sprang und dabei sogar einen Strafstoß parieren konnte.

Mülheimer SV 07 IV - VfB Lohberg 3:1 (0:0). Das Ergebnis war am Ende zweitrangig. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Sebastian Michels. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart musste der VfB-Spieler mit einem offenen Bruch an der Hand sofort ins Krankenhaus. Das Tor für Lohberg erzielte Benjamin Nühlen (76.).