Spitzenreiter Aachen war für den STV Hünxe zu stark

Während auf der einen Seite in der Hünxer Sporthalle in den Elsen lautstarke „Spitzenreiter“-Rufe ertönten, tupfte sich Konstantin Anthis mit einem Tuch vorsichtig den Schweiß von der Stirn. Bei Anthis und seinen Volleyball-Damen des STV Hünxe waren weitestgehend fragende Gesichter zu erblicken. Die 1:3 (20:25, 10:25, 25:16, 15:25)-Niederlage in der Oberliga gegen den PTSV Aachen II war da nicht unbedingt der Hauptgrund, sondern eher die Art und Weise.

Gegen die Aachener Damen hatte in der Liga schon so mancher Gegner das Nachsehen, die Niederlage der Hünxer war aber hauptsächlich durch eigenes Verschulden bedingt, weniger durch die außergewöhnliche Qualität eines Spitzenteams.

Sichere 20:17-Führung verspielt

Der erste Satz blieb über weite Strecken ausgeglichen, und beim Stand von 20:17 aus Sicht der Gastgeberinnen sah auch alles nach der 1:0-Satzführung aus. Dann schlich sich aber der Schlendrian ein. Abstimmungsprobleme bei der Annahme und im Offensivspiel erleichterten den Gasten aus dem Dreiländereck das Spiel. Der Spitzenreiter nahm die Hünxer Geschenke dankend an und drehte den Satz noch auf 25:20.

Im zweiten Durchgang war auf Hünxer Seite dann fast durchgehend Kopfschütteln angesagt. Schon früh im Satz lagen die Damen von Trainer Konstantin Anthis mit 1:7 im Hintertreffen, und es sollte viel besser auch nicht mehr werden. Die Blockversuche landeten meist im Seitenaus. Eigene Angaben wurden leichtfertig abgegeben und bei der Annahme haperte es ebenfalls über weite Strecken. Nach gerade einmal 15 Minuten war der zweite Durchgang dann auch mit 25:10 an die Gäste aus Aachen gegangen.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Im dritten Satz bäumten sich die Gastgeberinnen aber noch einmal auf und wussten zu überzeugen. Besonders Larissa Abel, die angeschlagen in die Partie gegangen war, wusste nun zu überzeugen. Nachdem die Gastgeberinnen bereits mit 17:12 geführt hatten, probierten es die Gäste noch einmal mit einer Auszeit, doch auch diese sollte nicht helfen - der Satz ging an Hünxe.

Die erhoffte Wende gab es im vierten Satz dann aber nicht. Zu viele individuelle Fehler waren am Ende ausschlaggebend für die Hünxer Niederlage. Übungsleiter Anthis konnte das Geschehen kurz nach dem Ende nur schwer in Worte fassen: „Es war nur Angabe und Annahme, außer der dritte Satz, das war Volleyball. Ich kann mir nicht erklären, was bei uns im zweiten und im vierten Satz los war. So kann man nicht gewinnen.“

STV: Weyck, Hasel, Frintrop, Hüttermann, Olstowski, Lünenstraß, Streich, Lang, Höke, Gruhn, Haas, Abel.