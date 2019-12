Studium in New York: Hünxer Tennisspieler lebt seinen Traum

Die Prüfungen sind geschafft, das Abitur in der Tasche. Doch was nun? Während für viele Jugendliche nach der Schule eine Phase der Erholung und Orientierung beginnt, stand der Entschluss von Moritz Borges sofort fest: Er wollte als College-Tennisspieler in die USA. „Am 7. Juli 2018 war die Abifeier und am 12. August ging der Flieger nach Amerika“, erinnert sich der damals 18-Jährige.

Was wie ein Schnellschuss klingt, war in Wirklichkeit von langer Hand geplant. „In der zehnten Klasse bin ich über die Tennisakademie PMTR auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, in den USA zu studieren“, erzählt Borges, der bereits seit seiner Kindheit bei der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß und den Fußballern des STV Hünxe spielt. Für Borges ist klar: Da will ich hin.

Aber welche Uni passt am besten? Die Liste der Hochschulen in den USA ist lang, die Auswahl riesig. Es folgt ein aufwendiger Bewerbungsprozess, zu dem auch ein Scouting in Deutschland und ein Bewerbungsvideo für die Trainer in Amerika gehören. Am Ende entscheidet sich Borges für ein Stipendium an der Nicholls State University in Louisiana. „ Noch bevor ich 2018 am Gymnasium in Voerde das Abitur gemacht habe, hatte ich den Vertrag schon unterschrieben“, sagt der 19-Jährige.

Unzufrieden mit dem College: Borges wechselt nach New York

Die Universität im Südosten der USA scheint ideal. „Sie ist akademisch gut, die Tennismannschaft spielt in der höchsten Liga und auch die Nähe zu New Orleans war für mich reizvoll“, erzählt Borges. Doch der vermeintliche Glücksgriff hat seine Tücken. „Bereits nach einigen Wochen war mir klar, dass ich in Nicholls nicht heimisch werden würde“, sagt der BWL-Student. Vor allem mit dem Training hadert Borges. „Das war leider weder sportlich noch menschlich auch nur annähernd mit dem zu vergleichen, was ich aus Deutschland kannte.“

Moritz Borges bei einem Spiel für die Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß, für die er nach wie vor zum Einsatz kommt. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Der 19-Jährige beschließt, die Universität zu wechseln und schreibt erneut Bewerbungen. Mit Erfolg: Borges bekommt ein Stipendium vom Queens College in New York City angeboten. „Da musste ich nicht lange überlegen.“ Der Tennisspieler wechselt die Hochschule und ist glücklich. „Wenn ich die Skyline von Manhattan sehe, wird mir immer wieder bewusst, wie dankbar ich sein muss“, erzählt Borges.

Der Alltag an der Division-2-Uni hat es allerdings in sich: Rund dreieinhalb Stunden Training stehen jeden Tag auf dem Programm. Wenn Borges mal nicht auf dem Court steht, schwitzt er im Fitnessraum. Davor und danach besucht der 19-Jährige Vorlesungen und bereitet sich auf Klausuren vor. „Es gibt klare Vorgaben. Wer einen gewissen Notendurchschnitt nicht erreicht, darf nicht spielen.“

Borges findet in New York Freunde fürs Leben

Doch das harte Training zahlt sich aus. Unser College-Team hat in den letzten drei Jahren immer die East Coast Conference gewonnen und sich seit 2014 dreimal für die Nationals qualifiziert“, erzählt Borges, der sich in seinem ersten Semester in Queens gleich ein Einzel-Ranking (15) in der East Region erspielen konnte.

Lokalsport Disziplin und viel Energie Unterschätzen sollte man ein Studium in den USA nicht, warnt Borges. „Es bedarf großer Disziplin, straffer Organisation und einer Menge Energie“, so der 19-Jährige. „Aber es ist auch eine ausgezeichnete Möglichkeit, eine hervorragende akademische Ausbildung zu genießen und weiter Tennis zu spielen.“ Zudem bereichern die Erfahrungen, die man im Ausland macht, das ganze Leben, sagt Borges.

Auch abseits des Tennisplatzes fühlt sich der Hünxer wohl. „Gerade die Mitspieler, die aus der ganzen Welt kommen und mit denen man so viele Erfahrungen teilt, werden Freunde fürs Leben.“ Aktuell befindet sich Borges über die Weihnachtszeit bei seiner Familie in Deutschland. „Die Vorfreude, in den Semesterferien nach Hause zu fliegen und meine Familie und die Jungs von der DTG und vom STV Hünxe zu sehen, ist jedes Mal riesig.“

Am 26. Januar geht es wieder zurück nach Amerika. Lange wird der Student in New York City aber wahrscheinlich nicht alleine bleiben. „Bei mir haben sich schon mehrere Freunde angekündigt, die mich im nächsten Jahr besuchen wollen“, so Borges. Dann kann er ihnen auch endlich die Skyline von Manhattan zeigen.