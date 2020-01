Hünxe. Die Oberliga-Volleyballerinnen sind am Samstag in Olpe gefordert. Trainer Konstantin Anthis muss auf drei Spielerinnen verzichten.

STV Hünxe gibt sich trotz Niederlagenserie kämpferisch

Es läuft derzeit für die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe nicht so richtig. Vier Niederlagen am Stück stehen zu Buche. Doch das ist für Trainer Konstantin Anthis kein Grund, bedrückt zu sein. Im Gegenteil: Er ist weiter optimistisch, dass sich bald wieder Erfolge einstellen. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es am Samstag um 19 Uhr beim VC SFG Olpe. Die stehen in der Tabelle direkt hinter den Hünxerinnen auf Platz sieben mit zwölf Punkten.

„Ich erwarte immer einen Sieg, egal wie, daher werden wir es auch in Olpe versuchen, Punkte mitzunehmen“, kündigt Anthis an. Dabei muss er jedoch auf drei Spielerinnen verzichten, die krank oder verletzt sind. „Aber das bedeutet, dass die Frauen von der Bank ihre Chance bekommen. Sie haben alle Lust, zu spielen und können das auch“, ist der Coach frohen Mutes.

Enges Spiel erwartet

Das Hinspiel gewann der STV auf dem Papier deutlich mit 3:0 gegen Olpe. „Das war aber ein Spiel auf Augenhöhe, für uns lief es in manchen Situationen einfach besser“, erinnert sich Anthis. Nun erwartet er aber ein engeres Spiel. Den Gegner schätzt er stark ein, genauso wie die restlichen Konkurrenten aus der Oberliga-Gruppe. „Die ist sehr ausgeglichen“, meint der Übungsleiter. Trainiert wurde unter der Woche vor allem die Annahme, die hatte Anthis gegen Wachtberg nicht gefallen.

Trotz der Niederlagenserie zuletzt sieht Anthis die Lage derzeit noch entspannt, er glaubt nicht, dass seine Mannschaft in Abstiegsgefahr geraten wird. „Das dürfte nicht der Fall sein. Wichtig ist, dass wir Erfahrung sammeln, um in knappen Situationen besser zu werden“, weiß der Trainer, woran seine Spielerinnen arbeiten müssen. „Sollten wir die Klasse halten, hätten wir im nächsten Jahr schon deutlich mehr Oberliga-Erfahrung vorzuweisen, um besser zu agieren.“ Der erste Schritt dazu kann in Olpe erfolgen.