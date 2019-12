STV Hünxe knöpfte dem Tabellenzweiten einen Punkt ab

Auf heimischen Kunstrasen empfingen die Fußball-A-Junioren des STV Hünxe in der Leistungsklasse den Tabellenzweiten 1. FC Bocholt. In einer brisanten Partie schafften es die Hausherren, einen 0:2-Pausenrückstand zu egalisieren. Mit dem 2:2 (0:2)-Endstand können die Gastgeber zufrieden sein. Sie haben den Kampf angenommen und einen starken 1. FC Bocholt an der Tabellenführung gehindert. Unter anderem daran beteiligt: die Torschützen Paul Fengels (68.) und Lucas Bergmann (82.).

Remis zwischen Hünxe und Spellen

Die B-Junioren des SV Spellen trennten sich mit einem 2:2 (1:1) vom STV Hünxe. Spellen erspielte sich die erste Führung in der 14. Spielminute durch Nils Philippeck, Hünxe hatte aber durch Philip Vogt die richtige Antwort kurze Zeit später parat (16.) und erzielte den Ausgleich. Dasselbe Spiel ereignete sich in der zweiten Halbzeit. Tim Janßen brachte Spellen in der 59. Minute durch einen Torwartfehler in Führung. Er schoss aus dreißig Meter aufs Tor und Maximilian Förster wollte den Ball fangen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und des nassen Balls gelang ihm das allerdings nicht und der Ball gelangte ins Tor.

Jamal-Niklas Kwiotek schoss den Ausgleich für Hünxe keine sechzig Sekunden später (60.). Bei dem Endstand von 2:2 blieb es dann bis zum Abpfiff des Spiels. „Bei dem Wetter hat es keinen Spaß gemacht zu spielen, ich war selbst bis auf die Unterhose nass“, erzählt STV-Trainer Harald Brandt. „Das Unentschieden geht in Ordnung, aber Spellen hätte sich über eine Niederlage auch nicht beschweren können. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft.“