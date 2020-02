STV Hünxe verliert beim Schlusslicht in Dormagen

Die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe mussten sich beim Tabellenletzten TSV Bayer Dormagen mit 1:3 (25:16, 22:25, 17:25, 19:25) geschlagen geben und müssen nun ihrerseits aufpassen, dass sie nicht noch in Abstiegssorgen geraten. „Im ersten Satz haben wir gut gespielt, da hat alles geklappt, aber ab dem zweiten Satz hat nichts mehr funktioniert“, fasste STV-Trainer Konstantin Anthis die Begegnung zusammen. Die Gastgeberinnen hätten viele „zufällige Punkte“ gemacht, „bis 16, 17 Punkten waren wir auf Augenhöhe, danach hatten wir dann zu viele Blackouts“, haderte der Coach.

Ein weiteres Problem war, dass mit Lisa-Marie Medved und Wiebke Lang beide Libera der Hünxerinnen ausfielen, so dass eine Außenangreiferin dort spielen musste. Außerdem fehlte die schwangere Carina Streich. „Dadurch ist unser Spiel natürlich anders organisiert und nicht so, wie wir es eigentlich trainieren“, erklärte Anthis. Der Übungsleiter betonte, dass „wir die nächsten beiden Spiele gewinnen müssen, ansonsten wird es eng. Die zweite Hälfte der Saison läuft leider durch viele Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle nicht so gut, wie es am Anfang war.“

STV: Hasel, Hüttermann, Frintrop, Weyck, Höke, Beck, Olstowski, Lünenstraß, Gruhn, Haas, Abel.