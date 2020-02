SuS 09 Dinslaken: C-Jugend überzeugt gegen Borussia Bocholt

In der Fußball-Leistungsklasse war für die U-17-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken trotz einer kämpferisch starken Leistung gegen die U 16 des MSV Duisburg nicht viel zu holen. Nach 80 Minuten zeigte der Spielstand ein 1:3 (1:2) gegen die Gastgeberinnen.

Zunächst gingen die Dinslakenerinnen in der 26. Minute durch Kyra Bergmann in Führung, mussten aber kurze Zeit später einen Doppelschlag (27., 28.) der Duisburgerinnen hinnehmen. Die Entscheidung fiel in der 58. Minute durch das 1:3.

Gegner körperlich überlegen

Die U-15-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken konnten mit einer guten Leistung überzeugen. Gegen Borussia Bocholt gewannen sie 2:1 (0:0). „Unsere Gegnerinnen waren von der Physis weit überlegen, davon haben wir uns anfangs noch beeindrucken lassen“, erzählte SuS-Trainer Ludger Peters.

Von der anfänglichen Zurückhaltung spürte man in der zweiten Halbzeit nichts mehr. Chiara Ballasch traf in der 45. Minute zur Führung. Gut zehn Minuten später (58.) resultierte aus der einzigen Torchance der Bocholter Gäste mit einem Weitschuss der Ausgleich zum 1:1. Die Gastgeberinnen ließen sich davon nicht allerdings beeindrucken. Joline Kubat traf zur erneuten Führung und besorgte so den 2:1-Endstand. „In der Rückrunde haben wir mehr Spiele gewonnen als in der gesamten Hinrunde“, sagte Ludger Peters mit einem Schmunzeln.

Garant für die Erfolge der zurückliegenden beiden Spiele war Torhüterin Antonia Ruttkowski. Peters: „Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sie ins Tor zu stellen. Beim letzten Spiel hatten wir aber keine andere, so musste sie ran und hat ihren Job gut gemacht.“