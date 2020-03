Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken bescherten dem Tabellenführer SV Haldern beinahe die erste Saisonniederlage. Das Spiel endete 1:1 (1:0). Das erste Tor gelang den Gastgeberinnen gleich in der ersten Spielminute. Nicole Karasch versuchte ihr Glück aus 18 Metern und netzte zum 1:0. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hätten sogar noch ein Tor nachlegen können“, erzählte Coach Meik Pyta. Das Gegentor zum Ausgleich fiel kurz nach der Halbzeit in der 49. Minute.

Gute Moral beim SuS 09 Dinslaken

„Drei Punkte hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt, an unserer Einstellung und der Moral lag es definitiv nicht“, so Pyta. „Einige haben sogar vorher noch 90 Minuten in der zweiten Mannschaft mitgespielt.“

Überschattet wurde die gute Leistung von einer Verletzung von Natascha Krautgartner, die einen Schlag aufs Knie bekam und ausgewechselt werden musste (65.). Jana-Mandy Bruß sprang im Tor ein und ließ in der restlichen Spielzeit kein Gegentor mehr zu. „Sie musste zum Glück nur einmal eingreifen, hat da aber souverän agiert“, lobte Meik Pyta die Aushilfstorhüterin.

SuS 09: Krautgartner (65. L. Mikolajczyk); Farosch (24. Larisch, 46. J. Mikolajczyk), Bruß, Bottländer, Scholten, L. van de Linde, Vaezipur, Karasch, E. van de Linde, Seelhoff, Gorniak.

Erschwerte Bedingungen in Bocholt

Der SV Spellen kam über ein 0:0 beim TuB Mussum nicht hinaus. Trainer Detlef Lamers, der in der vergangenen Woche noch auf sieben Spielerinnen verzichten musste, konnte diesmal auf fast alle zurückgreifen, stand mit seiner Mannschaft aber vor einem anderen Problem: „Zum einen war es sehr windig, zum anderen mussten wir auf einem Platz spielen, der einem Acker glich. Da konnten weder wir noch die Gegnerinnen ihr Spiel aufziehen. Wenn ein Tor gefallen wäre, dann aus Zufall.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft war er aber dennoch zufrieden. In der kommenden Woche gastiert der Zweitplatzierte Rhenania Bottrop dann am Sonntag (13 Uhr) in Spellen.

SVS: Peters; Häusler, Hoffmann (26. Speckenwirth), Fuchs, Stutz, Hüsken, Schwennen, Angenendt (44. Wachner), Tenbrink, Hülsdonk, Spöler.