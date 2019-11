Trainer fordert mindestens drei Punkte für Dinslaken Kobras

Dinslaken. Am Wochenende stehen für die Dinslaken Kobras in der Eishockey-Regionalliga Giftschlangen zwei Heimspiele auf dem Programm.

Nach zwölf Spieltagen entwickelt sich in der Eishockey-Regionalliga eine Art Zwei-Klassen-Gesellschafft. Zwar kann jeder jeden schlagen oder die Kleinen zumindest lange bei den Großen mithalten, aber die ersten vier Mannschaften scheinen die Saison unter sich auszumachen. Auf dem fünften Platz, mit zehn Punkten Rückstand, stehen dann aber schon die Dinslakener Kobras in Lauerstellung vor den Ratinger Ice Aliens und dem Schlusslicht Neusser EV. Am Wochenende stehen für die Giftschlangen zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Freitag (20 Uhr) geht es gegen die Eisbären aus Hamm, ehe am Sonntag (19 Uhr) der Neusser EV kommt.