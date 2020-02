Dinslaken. Der Dinslakener Handballer Dennis Szczesny kämpft mit TuSEM Essen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Treffer mit der Schlusssirene.

TuSEM-Ass Dennis Szczesny: „Dieses Jahr ist einiges drin“

Der Dinslakener Dennis Szczesny läuft im Trikot von TuSEM Essen in der 2. Handball-Bundesliga auf und zählt dort zu den wichtigsten Spielern. Am vergangenen Wochenende gelang ihm mit der Schlusssirene der Siegtreffer beim TuS Ferndorf.

Was war das für ein Gefühl, das entscheidende Tor zu werfen und dann auch noch per Tempogegenstoß. Eher untypisch für Sie, oder?

Das hat mich natürlich besonders gefreut. Vor allem, weil ich aufgrund einer Schulterverletzung die Wintervorbereitung nicht wirklich mitmachen konnte. Vor dem Spiel gegen Ferndorf habe ich nur zweimal trainiert. Umso schöner, dass ich dann nach 15 Jahren endlich mal wieder ein Tempogegenstoß-Tor geworfen habe (lacht).

Sie stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, der den Aufstieg in die 1. Bundesliga bedeuten würde. Wohin geht die Reise für den TuSEM in dieser Saison?

Wenn wir an die Leistungen in der Hinrunde anknüpfen, ist dieses Jahr einiges drin. Wir wollen am Ende der Saison, wenn möglich unter den besten zwei Teams der Liga sein.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken und die HSG Hiesfeld/Aldenrade und kämpfen in der Regional- und Oberliga ums Überleben. Wie schätzen sie die Chancen auf den Klassenerhalt ein?

Ich gehe davon aus, dass die HSG sicher in der Oberliga bleibt. Für den MTV hingegen könnte es in dieser Saison sehr eng werden. Ich hoffe, dass die Jungs sich fangen und am Ende über dem Strich stehen.