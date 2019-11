TV Jahn Hiesfeld behält zu Hause die weiße Weste

Dinslaken. Der TV Jahn Hiesfeld hat auch das neunte Heimspiel der Saison in der Fußball-Landesliga gewonnen und seine Erfolgsserie weiter ausgebaut.

Fußball-Landesligist TV Jahn Hiesfeld hat die Hinrunde mit einem Sieg beendet und seine Erfolgsserie auf 16 Meisterschaftsspiele ohne Niederlage ausgebaut. Gegen den SV Genc Osman Duisburg gelang ein 3:0 (1:0)-Erfolg. Mit dem neunten Sieg im neunten Heimspiel behielten die „Veilchen“ auf eigener Anlage eine weiße Weste.

In einem über weite Strecken spielerisch ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe setzte sich die effektivere Mannschaft durch. Nach zwei Großchancen für Kevin Menke (17.) und Gino Mastrolonardo (36.) für Hiesfeld und einer Gelegenheit für Duisburgs Justin Bock (20.), die Marian Ograjensek glänzend parierte und die Abwehr anschließend die Schussversuche des ehemaligen Hiesfelders Samet Sadiklar abblockte, markierte Dalibor Gataric in der 37. Minute mit einem trockenen Schuss von der Sechzehnmeterlinie ins linke untere Eck das 1:0. „Verdient“, fand Jahn-Trainer Marcus Behnert, der „von der ersten Minute an eine konzentrierte Leistung“ seiner Elf sah.

Metehan Türkoglu bereitete zehn Minuten nach der Pause mit einem starken Solo den zweiten Treffer vor. Seinen Schuss wehrte Duisburgs Torwart Adnan Laroshi ab, den Abpraller köpfte Gino Mastrolonardo aber ein. Danach landete auf beiden Seiten noch jeweils einmal der Ball am Pfosten (71., 75.), ehe Pascal Spors mit einem sehenswerten Volleyschuss nach einem Eckstoß von der rechten Seite zum 3:0 vollendete (87.).

„Ein verdienter Sieg“, resümierte Marcus Behnert und wagte einen Blick auf den Sonntag kommender Woche: Dann gastiert der Tabellenzweite FSV Duisburg beim Hiesfelder Spitzenreiter. Im Hinspiel verlor der TV Jahn zum Saisonauftakt mit 0:2. Bis heute blieb es die einzige Niederlage.

TV Jahn: Ograjensek; Hasel, Wichert, Kolberg, Spors (90. Han), Krystofiak, Mastrolonardo, Türkoglu (60. Falkenreck), Gataric, Dos Santos (75. Homberg), Menke.