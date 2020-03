Neun Grad, Dauerregen – es war wahrlich kein Nachmittag, der für Gefühlsausbrüche der fröhlichen Art gemacht war. Kevin Menke vollbrachte dann aber doch noch das kleine Kunststück, an diesem tristen Spieltag in der Fußball-Landesliga, für gut gelaunte Ausbrüche auf der kleinen Tribüne am Steeler Langmannskamp zu sorgen. Mit einem feinfüßigen Lupfer überwand Menke neun Minuten vor Schluss Torhüter Fatih Abdesslam Ajbilou, traf so zum 5:0 (2:0)-Endstand im Spiel des TV Jahn Hiesfeld bei der Spvgg Steele 03/09 und sorgte damit für Verzückung unter den mitgereisten Fans. „Der Menke hat Gefühl im Fuß“, hallte es über den Kunstrasenplatz im Essener Osten.

Das Resümee des völlig durchnässten Marcus Behnert fiel etwas weniger euphorisch aus. Denn trotz des deutlichen Auswärtserfolgs wollte der Trainer des TV Jahn seinem Team kein uneingeschränkt gutes Zeugnis ausstellen: „Ich muss schon bemängeln, dass wir vielleicht zwei, drei Sachen zu viel zugelassen haben“, stellte Behnert mit einem verschmitzten Lächeln fest.

Überlegene Veilchen

Die Gastgeber hatten, trotz drückender Überlegenheit der Hiesfelder, vor allem in der zweiten Halbzeit einige Möglichkeiten, das Ergebnis etwas erträglicher zu gestalten. Die dickste Gelegenheit hatte der eingewechselte Kofi Darko Wilson in der 81. Minute, als er unbedrängt am langen Pfosten zum Kopfball kam und am Tor von Marian Ograjensek vorbei zielte.

Der Hiesfelder Schlussmann hatte sich in der Anfangsphase ein, zwei Unsicherheiten erlaubt, die die Hausherren jedoch nicht nutzten konnten. Stattdessen eröffnete Menke, der sich im Laufduell gegen Leon Waschk durchgesetzt hatte, in der 17. Minute den Torreigen für die Veilchen. Sieben Minuten später legten die Hiesfelder nach. Der schnelle Ömer Akbel passte nach einem langen Sprint von der Außenbahn flach in den Strafraum, Menke ließ durch, Tim Falkenreck vollstreckte.

Vor der Pause weniger zielorientiert

„Ich fand, wir waren in der Anfangsphase sehr ballsicher, haben am Ball viel Ruhe ausgestrahlt und waren sehr dominant. Das hat mir gut gefallen. Nach dem 2:0 haben wir dann vielleicht etwas weniger zielorientiert gespielt. Das hätten wir vor der Halbzeit besser machen können“, so Behnert, dessen Mannschaft in dieser Phase noch Chancen durch Falkenreck und Kevin Krystofiak ausließ.

Nach der Pause drückten die Veilchen und belohnten sich in der 53. Minute mit dem überfälligen 3:0. Der hochgewachsene Tim Falkenreck, der wenig später auch das 4:0 (67.) markierte, stand genau richtig und verwertete ein scharfes Zuspiel von Ömer Akbel. Auch bei seinem insgesamt dritten Treffer ließ der 19-Jährige dem Steeler Schlussmann, der in zwei Szenen zuvor gut pariert hatte, erneut keine Chance. „Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, schnell ein Tor nachzulegen. Das hat dann gut geklappt“, so Behnert. „Bei den Standardsituationen haben wir aber noch zu viel zugelassen. Steele hätte ja im Prinzip zwei Tore machen müssen. Es gibt noch Dinge, die wir verbessern können.“