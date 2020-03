Dinslaken. Am Samstagmorgen tummelten sich viele Menschen um das Vereinshaus des TV Jahn Hiesfeld. Anlass war das 50-jährige Bestehen der Hockeyabteilung.

Am Samstagmorgen tummelten sich für 11 Uhr ungewöhnlich viele Menschen rund um das Vereinshaus des TV Jahn Hiesfeld. Der Anlass des Zusammenkommens war kein geringerer als das 50-jährige Bestehen der Hockeyabteilung. Geladene Gäste aus Politik und Sport versammelten sich in den Räumlichkeiten, um Jubiläum im offiziellen Rahmen zu feiern.

Neben den Verantwortlichen des Vereins waren Sponsoren, Politiker, unter anderem auch Bürgermeister Michael Heidinger, Vertreter des Verbandes sowie ehemalige und aktive Mitlgieder gekommen. Stellvertretend für den Vorstand des Hauptvereins begann Geschäftsführer Ralf Wind mit einer Begrüßung, ein paar warmen Worten und interessanten Eckdaten zur Geschichte des Vereins und der Abteilung. Volker Kossol begrüßte als Vorsitzender der Hockeyabteilung ebenfalls und bewies Humor, als er sagte: „Bei uns in der Hockeyabteilung ist das fast wie in der Bundesregierung, wir hatten in den letzten 50 Jahren auch nur sechs Präsidenten.“

Roland Donner moderierte

Als Moderater der Veranstaltung war Roland Donner eingeladen. Er führte locker durchs Programm, welches auch zwei Gesprächsrunden beinhaltete. In der ersten „Talkrunde“ waren Ewald Grzonka, der Gründer der Hiesfelder Hockeyabteilung, Bürgermeister Heidinger, Geschäftsführer Wind und Kassierer Jan-Erik Becker. „Ich spüre große Freude und bin stolz auf das, was aus dem TV Jahn geworden ist“, strahlte Gründer Grzonka übers ganze Gesicht.

Jan-Erik Becker, dessen Mutter Renate auch großen Anteil an den Anfängen des Hockeysports hatte, glänzte mit einigen Anekdoten aus vergangenen Tagen. „Früher“, so Becker, „wurde noch mit Korkbällen gespielt. Die waren nach drei Spielen grau und wurden dann bei uns im Keller wieder weiß gestrichen.“ Sein Amt als Kassierer kommt nicht von ungefähr, denn sein Vater war zuvor 30 Jahre im selben Amt. „Die Kasse war immer in der Hand der Beckers, aber wir wurden ordentlich gewählt. Mein Sohn sitzt da hinten, vielleicht führt er die Tradition bald fort“, scherzte Becker.

Grüße zum Jubiläum

Bevor die zweite Gesprächsrunde in neuer Besetzung an den Start ging, hatten die Verantwortlichen ein Video vorbereitet mit Grüßen zum Jubiläum. Dort sprachen unter anderem der holländische Nationalspieler Max Sweering und der deutsche Nationalspieler Jan Schiffer. Beide haben bekanntlich ihre ersten Versuche mit dem Schläger im lila Trikot gemacht.

Eine, die auch beim TV Jahn Hiesfeld angefangen hat und mittlerweile Teil der A-Nationalmannschaft ist, ist Maike Schaunig. Die 23-Jährige nahm sich die Zeit und schaute als Gast in der zweiten Talkrunde vorbei. Neben Volker Kossol und dem Präsidenten des Westdeutschen Hockeyverbandes, Michael Timm, erzählte Schaunig einiges aus ihrer bisherigen Karriere. Auch die Verbundenheit mit dem TV Jahn kam nicht zu kurz. Präsident Timm gratulierte im Namen des Verbandes, des Deutschen Hockey Bundes und des Landessportbundes: „Herzlichste Gratulation zu dem, was der TV Jahn Hiesfeld hier leistet. Macht weiter so.“

Maike Schaunig ist Co-Trainerin in Hiesfeld

Nationalspielerin Schaunig berichtete voller Begeisterung über die derzeitige Olympiavorbereitung, vergaß aber auch ihre Wurzeln nicht: „Ich bin schon als Co-Trainerin bei den Damen in Hiesfeld dabei, wenn ich es zeitlich schaffe, und möchte dem Verein als Dank für die gute Ausbildung auch in Zukunft etwas zurückgeben.“ Einen Wunsch für die Zukunft gab es auch von Abteilungsleiter Kossol: „Wir wünschen uns für die Zukunft auch sportlichen Erfolg. Wir haben in Hiesfeld eine sehr gute Basis geschaffen und sind als Ausbildungsverein bekannt. Wir wollen aber auch selber ein sportlicher Anreiz für Spieler sein.“

Im Anschluss an die zweite Gesprächsrunde wurde bei Speis und Trank noch fröhlich erzählt, ehe das Jubiläum am Abend bei der XXL Hockey-Partynacht seinen Abschluss fand.