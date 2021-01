TV Jahn Hiesfeld feierte Christel Horstmanns 90. Geburtstag

Dinslaken Die Turnabteilung des TV Jahn Hiesfeld gratulierte ihrer langjährigen Frauenwartin zum 90. Geburtstag mit Blumen und Geschenk.

Die Turnabteilung des TV Jahn Hiesfeld hat Christel Horstmann zu ihrem 90. Geburtstag gratuliert. Nach den Eintritt in den Turnverein war sie in der Gymnastikgruppe von Anfang an aktiv. Parallel übernahm sie 1964 zunächst kommissarisch und nach dem Tod von Hanni Eickhoff am 26. Juni 1974 den Posten als Frauenwartin. Das Amt behielt sie bis November 1999, als sie von Ingrid Igel abgelöst wurde.

Auf Horstmanns Initiative hin wurde die alljährliche Weihnachtsfeier der Turnerfrauen ins Leben gerufen, die im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen musste. Die Gymnastikgruppen der Turnerfrauen sind über die Jahre ab 1969 immer mehr gewachsen und zhlen heute sieben Gruppen.

Christel Horstmann erhielt 1981 die Silberne und 1986 die Goldene Vereins-Ehrennadel. Vom Turnverband wurde sie 1981 mit dem Gau-Ehrenbrief ausgezeichnet. Sie nimmt heute noch an den Übungsstunden der Senioren teil.

Die übungsleiterin der Seniorengruppe, Elsa Mercamp, gratulierte stellvertretend mit einem Blumengebinde und einem Frühstückskorb.