TV Jahn Hiesfeld ist nach Kantersieg schon Herbstmeister

Sieben auf einen Streich bringen die Herbstmeisterschaft für den TV Jahn Hiesfeld: Mit dem 7:1 (3:0) beim Tabellenletzten VfB Solingen hat sich der Fußball-Landesligist bereits am vorletzten Spieltag der Hinrunde den inoffiziellen Titel zur Saison-Halbzeit gesichert. Mit fünf Punkten Vorsprung könnten sich die „Veilchen“ in zwei Wochen gegen Genc Osman sogar eine Niederlage leisten, ohne vom Thron gestoßen zu werden.

„So kann man das sehen“, sagte Marcus Behnert. Aber eben auch anders: „Nach einer Viertelstunde hätten wir 0:3 zurückliegen können“, ärgerte sich der Trainer, „wir sind brutal schlecht und schläfrig in die Partie gekommen“. Dass dies sich nicht am Ergebnis niederschlug, hatten die Gäste ihrem Torwart Marian Ograjensek und dem Unvermögen der Solinger zu verdanken.

Weckrufe benötigt

Es benötigte diese Weckrufe, ehe Hiesfeld die Kontrolle übernahm. Drei „überragende Angriffe“, so Behnert, zogen dem Gegner dann noch vor der Pause den Zahn. An den ersten beiden Toren war Gino Mastrolonardo maßgeblich beteiligt: Erst staubte Dalibor Gataric ab, als Solingens Keeper Dennis Trunschke einen Schussversuch abgewehrt hatte (37.), dann bediente Mastrolonardo mustergültig Kevin Menke (39.). Gataric machte mit dem 3:0 in der 43. Minute im Prinzip schon alles klar.

Danach ließen die Solinger frustriert die Köpfe hängen, die zwangsläufig folgenden Fehler nutzten Metehan Türkoglu (56.), Kevin Krystofiak per Foulelfmeter (73.), Kevin Menke (75.) und Tim Falkenreck (80.) aus. Kilian Lammers betrieb für den VfB noch Ergebniskosmetik zum 7:1 (87.). Einzige negative Aspekte für den TV Jahn: Kevin Kolberg sah sieben Minuten vor Schluss seine fünfte gelbe Karte und muss folglich im nächsten Spiel eine Sperre absitzen, Nico Kuipers verletzte sich leicht.