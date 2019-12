Marcus Behnert brauchte erst einmal ein paar Momente, um sich zu sammeln. Um ihn herum tanzten, hüpften und jubelten seine Spieler über ein denkwürdiges Comeback im Topspiel gegen den FSV Duisburg, über einen 3:2-Erfolg im Schlussspurt nach 0:2-Pausenrückstand und fast einer Stunde in Unterzahl, aber der Trainer des Fußball-Landesligisten TV Jahn Hiesfeld nahm sich lieber ein wenig Zeit für einen einsamen Gang über den Platz, ein paar Worte mit den gegnerischen Spielern und Verantwortlichen. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, hallte es währenddessen über den Platz, die „Veilchen“ stimmten „Humba, humba“ an und machten mit ihren Anhängern die Welle. Gäbe es die Möglichkeit, ein Fußballspiel einzurahmen und an die Wand zu hängen, die Partie am Sonntag hätte im Vereinshaus des TV Jahn einen Ehrenplatz.

Als der Hiesfelder Trainer die eigenen Emotionen ein wenig heruntergefahren hatte, blickte er auf neunzig Minuten zurück, die es in sich hatten. Eine Halbzeit lang liefen die Gastgeber ihrem ersten Verfolger nur hinterher, der FSV überrollte den Spitzenreiter nahezu mit einer Angriffswelle, pfeilschnellen Angriffen und einer kompakten Abwehr. „Wir hatten gewarnt, dass die Duisburger mit dem Messer zwischen den Zähnen starten“, ärgerte sich Behnert, „aber da haben wohl einige nicht zugehört“. Schon in der zweiten Minute verhinderte Torwart Marian Ograjensek mit einem Reflex per Fuß gegen Boran Sezen einen Rückstand, doch kurz darauf traf Jeff Gyasi per Kopf nach einer Ecke zum 0:1 (4.).

Ein früher Schock, der Wirkung zeigte. Hiesfeld spielte verunsichert, reagierte mehr als zu agieren, in den meisten Situationen war ein FSV-Spieler einen Schritt schneller. Das 0:2 in der 21. Minute bildete ein Paradebeispiel: Dennis Wichert zog im Laufduell nach einem weit geschlagenen Ball mit Boran Sezen den Kürzeren, Marian Ograjensek zögerte beim Herauslaufen und Sezen köpfte mühelos ein.

Dem TV Jahn fiel darauf lange keine Antwort ein, auch weil der Motor im Mittelfeld stockte, Gino Mastrolonardo etwa gelang so gut wie gar nichts. Und als Dennis Wichert für sein rüdes Einsteigen gegen FSV-Kapitän Ismail Öztürk an der Mittellinie die rote Karte sah (38.), sprach kaum noch etwas für einen Hiesfelder Erfolg. „Da war wohl auch einiges an Frust dabei“, meinte Marcus Behnert hinterher.

Alles auf eine Karte

Doch die lange überlegenen Gäste machten einen entscheidenden Fehler: Sie zogen sich nach der Pause nur noch passiv zurück, versuchten das Ergebnis zu verwalten, anstatt den endgültigen K.o.-Schlag zu setzen. Behnert setzte dagegen alles auf eine Karte und wechselte zum wiederholten mal den Erfolg ein: Tim Falkenreck, nach 70 Minuten für Kevin Kolberg dabei, eröffnete kurz darauf wie aus dem Nichts mit dem 1:2 die Aufholjagd (75.), drei Minuten später schlug der gerade aufs Feld gekommene Alison Leite Dos Santos einen Eckstoß in den Strafraum, wo Pascal Spors zum umjubelten Ausgleich verwandelte (78.). „Zu dem Zeitpunkt hätten wir das 2:2 unterschrieben“, erklärte der Coach. Aber es kam noch besser: Ein Duisburger Verteidiger bekam nach einer Flanke von Dos Santos den Ball im Strafraum an den Arm, Schiedsrichter Lukas Dyck pfiff ohne Zögern Handelfmeter (89.). Kapitän Kevin Krystofiak verwandelte, die Emotionen kochten über, und auch die knapp vier Minuten Nachspielzeit überstanden die „Veilchen“. Der Rest war Euphorie: Mit acht Punkten Vorsprung hat der TV Jahn jetzt ein komfortables Polster an der Spitze.