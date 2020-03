TV Jahn Hiesfeld muss in der Landesliga fokussiert bleiben

Das 5:0 (2:0) bei der Spvgg Steele war ein dickes Ausrufezeichen des TV Jahn Hiesfeld in der Fußball-Landesliga. Gegen die in den vergangenen Wochen etwas erstarkten Essener, die allerdings trotzdem weiterhin im Tabellenkeller festhängen, ließ der Primus am Sonntagnachmittag über weite Strecken kaum etwas anbrennen. Die Sorgen, nach zuletzt nicht immer souveränen Auftritten, in Steele Federn zu lassen, war letztlich unbegründet. Trotz der fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger FSV Duisburg (der Tabellenzweite feierte am Sonntag ebenfalls einen 5:0-Sieg bei Hamborn 07) bleibt Hiesfelds Trainer Marcus Behnert in Habachtstellung. „Ich sehe schon, dass der eine oder andere meiner Spieler den Hang dazu hat, Itsy Bitsy zu spielen. Wir werden definitiv immer wieder darauf hinweisen, dass wir komplett fokussiert bleiben müssen“, kündigt Behnert an.

Gegner in guter Form

Schon am Wochenende werden die Veilchen eine sehr gute Leistung benötigen, damit weitere Punkte auf das Konto wandern. Zu Gast ist der SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf. Die Landeshauptstädter sind stark in die Restrunde gestartet. Seit dem Jahreswechsel holte die Mannschaft von Trainer David Breitmar zehn Zähler in vier Spielen. Zuletzt gelang ein 3:0-Erfolg gegen den FC Remscheid. „Düsseldorf ist eine gute Mannschaft. Sie haben ja zuletzt richtig gute Ergebnisse erzielt. Aber wir spielen zuhause und werden dementsprechend natürlich alles versuchen, um das Spiel bei uns dann auch zu gewinnen“, sagt Behnert.

Im April stehen für den TV Jahn dann noch einmal ganz entscheidende Partien an. Da geht es in vier Spielen mit den Duellen gegen den Rather SV (3. April), SC Düsseldorf-West (9. April) und VfB Frohnhausen (26. April) gegen gleich drei Teams aus der aktuellen Top-Fünf. Dazwischen steht die Begegnung beim SV Burgaltendorf (19. April).