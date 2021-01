TV Jahn Hiesfeld zieht sich aus der Oberliga zurück

Dinslaken Paukenschlag beim TV Jahn Hiesfeld: Der Verein zieht zum Saisonende seine erste Mannschaft aus der Fußball-Oberliga zurück.

Paukenschlag beim TV Jahn Hiesfeld: Der Verein zieht zum Saisonende seine erste Mannschaft aus der Fußball-Oberliga zurück. Vorsitzender Dietrich Hülsemann informierte Trainer Marcus Behnert am Mittwochabend persönlich und die Spieler des aktuellen Drittletzten der Tabelle einen Tag später per WhatsApp-Nachricht, dass die ,,Veilchen" beim Fußball-Verband Niederrhein einen Antrag stellen, das Team für die Spielzeit 2021/22 in die Bezirksliga zurückzustufen.

,,Die Gründe für diese Entscheidung sind vielschichtig", heißt es in der Mitteilung des Vereinschefs. Im Wesentlichen sei der Rückzug aber damit begründet, ,,dass eine Finanzierung des Oberliga-Spielbetriebs nicht mehr möglich ist".

„Ich finde das ganz schlimm“, sagte Dietmar Schacht, Trainer des FSV Duisburg und Konkurrent im Kampf um den sportlichen Klassenerhalt. „Hiesfeld war immer ein ganz toller Verein mit einer schönen Platzanlage.“ Dass die Chancen des FSV auf den Verbleib in der Oberliga durch die Hiesfelder Entscheidung zumindest ein wenig gestiegen sind, interessiert Schacht nur am Rande. „Das ist natürlich so, aber darum geht es nicht. Das ist eine sehr traurige Sache“, so Schacht, der aber betont: „Man muss den Hiesfeldern Respekt zollen. Das machen nicht alle Vereine, wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr da sind. Das wird oft bis zum bitteren Ende durchgezogen. Es gehört etwas dazu, so offen und ehrlich zu sein – gerade auch gegenüber den Mitgliedern.“

Ausführlicher Bericht folgt.