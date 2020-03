Der positive Trend der vergangenen Wochen wurde bei den Tischtennis-Herren des TV Voerde am Wochenende erneut bestätigt. Nach dem 9:3-Erfolg über den Weseler TV stehen die Voerder mittlerweile auf dem dritten Platz in der Landesliga-Tabelle.

TVV-Spieler Jan Robin Rybienski bleibt trotz der Siegesserie bescheiden: „Es sieht momentan ganz gut mit dem Klassenerhalt aus. Es ist immer schön, wenn wir vor Ostern schon durch sind.“ Rein von den Punkten her ist der TVV aktuell allerdings dem Aufstieg näher als dem Abstieg. In den Doppel setzten sich Baumgartner/Bergmann und Rybienski/Steinkamp souverän durch. Auch in den Einzeln ließen die Hausherren nicht viel anbrennen. Dort punkteten Jens Baumgartner (2), Jan Robin Rybienski (2), Alexander Bergmann, André Ssteinkamp und Tobias Hofrichter.

Weniger erfolgreich, aber dennoch mit einer ordentlichen Vorstellung präsentierte sich der TV Bruckhausen. Gegen den Spitzenreiter GW Flüren unterlag der ersatzgeschwächte TVB mit 4:9. Thomas Zak war angeschlagen in die Partie gegangen, spielte noch im Doppel, musste in den Einzeln dann aber seinen Gegnern gratulieren. Mit Matthias Durczak, der aus beruflichen Gründen fehlte, und Thomas Rogon, den Privates verhinderte, mussten die Bruckhausener zwei weitere Akteure ersetzen und verkauften sich den Umständen entsprechend teuer. Im Doppel gelang kein Sieg, dafür waren die Einzeln dann etwas knapper. Hier punkteten Markus Heukeroth (2), Michael Kucharski und Bernd Zak. „Wir haben uns“, fasste Michael Kucharski nach dem Spiel zusammen, „ganz gut gegen den Spitzenreiter verkauft. Wir wollen jetzt schauen, dass wir den zweiten Relegationsplatz noch verlassen und die Plätze mit Geldern tauschen.“

Bezirksliga, Herren

Leichtes Spiel hatte der MTV Rheinwacht Dinslaken beim TTV Rees-Groin III. Die Gäste aus Dinslaken fuhren am Sonntagmittag mit einem ungefährdeten 9:2-Erfolg wieder nach Hause. Der Rückstand auf den Tabllenzweiten aus Millingen beträgt so nur noch einen Zähler. In den Doppeln hatten zunächst Rach/Holtkamp und Grunwald/Joschko die Nase vorn. In den Einzeln ließ der MTV dann auch nichts mehr anbrennen. Hier setzten sich Markus Rach (2), Philip van Staa (2), Sascha Holtkamp, Marc Grunwald und Gerd Joschko durch.

Bezirksliga, Damen

Die zweite Damenmannschaft des TV Voerde hatte beim Tabellenzweiten TTC BW Geldern-Veert nicht wirklich eine Chance. Im ersten Doppel erkämpften sich Marina Urban und Sandra Tekolf noch den ersten Punkt im fünften Satz, danach gingen aber alle Spiele verloren.

Bezirksklasse, Herren

In der Bezirksklasse ist der Vorsprung des MTV Rheinwacht Dinslaken II auf die Relegationsplätze geschmolzen. Die Dinslakener unterlagen mit 3:9 bei RuWa Dellwig. Die Punkte für den MTV holten David Hayajneh, Fabian Schmitz und Franko Grisari allesamt im Einzel.

Deutlich besser lief es da für die Zweitvertretung des TV Voerde, die sich mit 9:2 gegen den TTV Falken Rheinkamp IV durchsetzte. Im Doppel glänzten Meyer/Schmidt, Merk Rakowski und Achten Fröhlich. In den Einzeln waren Marco Achten (2), Ralf Merk, Torsten Schmidt, Nils Fröhlich und Christian Rakowski erfolgreich.