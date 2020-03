Eigentlich war die Messe an der Rönskenstraße schon zur Pause gelesen. Die Fußballer des TV Voerde führten nach 40 Minuten mit 3:0 und waren für den Rest der Spielzeit mit einem Mann mehr auf dem Platz. Besser wurde das Spiel durch die Hinausstellung von Möllens Torwart Fabian Gebauer aber nicht. Nichtsdestotrotz setzte sich die Lieg-Elf am Ende souverän mit 4:0 (3:0) gegen Yesilyurt durch und bleibt damit in der Spitzengruppe der Kreisliga A. Da der Rasenplatz in Voerde noch nicht bespielbar war, traten die Mannschaften auf der ungeliebten Asche gegeneinander an.

Beide Seiten begannen engagiert. Die Gäste aus Möllen arbeiteten in den ersten Minuten nicht nur gut gegen den Ball, sondern wussten auch mit dem Spielgerät umzugehen. Bis zur ersten richtigen Torchance mühten sich beide Seiten. Ein Großteil des Spiels fand im Mittelfeld statt, die Passquote beider Mannschaften war über weite Strecken schwach. Nach einer guten halben Stunde patzte Yesilyurts Defensive aber zum ersten Mal und unterschätzte einen langen Ball auf Timo Krebs. Der TVV-Angreifer umkurvte Torwart Gebauer und traf zum 1:0 (31.). Nur drei Minuten später war Krebs dann Vorbereiter, als er nach einem Konter für Andre Kühnen auflegte (34.).

Entscheidung vor der Pause

In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit sollte sich das Spiel dann schon entscheiden. Yesilyurt-Keeper Gebauer war im Wortgefecht mit seiner Verteidigung, als der Unparteiische Moritz Weber sich angesprochen fühlte und dem Torhüter die rote Karte zeigte. Fortan musste Yesilyurt also in Unterzahl bestehen und fing sich kurze Zeit später auch das nächste Gegentor ein. Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte erhöhte Thorben Isenberg auf 3:0 (40.).

Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber sichtbar nach, investierten nicht mehr viel, kamen durch Timo Krebs aber ein weiteres Mal zum Erfolg (61.). Yesilyurt wusste spielerisch zwar nicht mehr zu überzeugen, hielt aber immerhin das Ergebnis im Rahmen. Die Einstellung lobte auch Yesilyurts Trainer Öztürk Yilmaz nach dem Spiel: „Der Platzverweis war der Knackpunkt im Spiel, aber wir haben uns nicht aufgegeben. Dennoch hat Voerde hier völlig verdient gewonnen, die haben das Spiel bestimmt.“ Sein Pendant Jörg Lieg war trotz des 4:0-Erfolgs alles andere als zufrieden: „Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass die Überzahl uns nicht gut getan hat. Wir haben unheimlich viele Passfehler gemacht, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Was wichtig ist, sind die drei Punkte.“