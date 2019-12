TV Voerde will 8:0-Sieg im nächsten Spiel vergolden

Während der TV Jahn Hiesfeld II nach der Pleite bei Spitzenreiter Genc Osman II am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A gegen den FC Albania spielt, reist der TV Voerde bereits am Samstag zu Eintracht Walsum. RWS Lohberg muss zu Rhenania Hamborn.

Eintracht Walsum - TV Voerde

Nach vier sieglosen Spielen in Folge hat der TV Voerde seinen Offensivfluch beim 8:0 gegen Dersimspor eindrucksvoll überwunden. Trainer Jörg Lieg weiß den Erfolg jedoch einzuordnen: „Der Gegner ist mit nur elf Mann angereist, von denen einer kurz vor der Halbzeit ausgewechselt wurde.“ Nach weiteren Ausfällen musste das Spiel abgebrochen werden. Ganz so einfach werde es Eintracht Walsum dem Tabellendritten am Samstag (15.30 Uhr) nicht machen. „Wir dürfen uns von dem 7:1 im Hinspiel nicht blenden lassen“, warnt Lieg. Trotzdem wolle sein Team auch in Walsum offensiv agieren. „Eine frühe Führung wäre gut. Das gibt uns Sicherheit.“

1. FC Dersimspor - SC Wacker Dinslaken

Das Kellerduell zwischen Aufsteiger Wacker Dinslaken und Dersimspor wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse verschoben und findet erst im kommenden Jahr statt. Die Dinslakener verabschieden sich somit nach nur 13 Partien vorzeitig in die Winterpause. „Unsere Ausbeute ist in Ordnung. Als Aufsteiger müssen wir uns noch an die Liga gewöhnen“, zieht Trainer Julien Wans ein versöhnliches Fazit. Trotz einiger Nachholspiele belegt Wacker den zwölften Tabellenplatz. „Wenn wir noch abgezockter und kaltschnäuziger vor dem Tor werden, mache ich mir keine Sorgen“, so Wans.

Rhenania Hamborn - RWS Lohberg

Trainer Ugur-Deniz Aydin sieht sein Team im Duell mit Rhenania Hamborn (Sonntag, 14.15 Uhr) in der Favoritenrolle. „Wenn wir diszipliniert auftreten und unsere Torchancen nutzen, bin ich mir sicher, dass wir als Gewinner vom Platz gehen.“ Ein Dreier gegen den Abstiegskandidaten sei wichtig, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. „Unser Saisonziel ist ein Platz unter den Top fünf“, gibt Aydin die Marschroute vor.

TV Jahn Hiesfeld II - FC Albania

Trotz der 1:8-Niederlage gegen Tabellenführer Genc Osman II konnte Hiesfelds Trainer Frank Pluhnau seinem Team keinen Vorwurf machen. „Mir tat es einfach für die Mannschaft leid, weil sie eine top Hinrunde gespielt hat.“ Grund für die Pleite sei vor allem der Ausfall von vier Stammkräften gewesen. Auch gegen Albania (Sonntag, 15.15 Uhr) werde wohl der eine oder andere Akteur fehlen. Dennoch hofft Pluhnau auf eine Reaktion seines Teams.