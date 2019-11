Vanek trifft mit den Dinslaken Kobras auf seinen Ex-Trainer

Im Jahr 2014 stand Milan Vanek für die Königsborner Bulldogs in der Oberliga auf dem Eis, sein Coach damals war Frank Gentges. Fünf Jahre später haben beide ein Traineramt inne und treffen am Sonntag (19 Uhr) mit ihren Clubs aufeinander. Am Freitag (20 Uhr) gilt es aber zunächst für die Dinslakener Kobras in der Regionalliga gegen den amtierenden Meister Herforder EV Wiedergutmachung zu betreiben. Das zweite Heimspiel an diesem Wochenende steigt dann am Sonntagabend gegen die Nijmegen Devils.

Wiedergutmachung deshalb, weil die Giftschlangen ihrem Namen zuletzt nicht gerecht wurden. Am vergangenen Wochenende gab es zwei Niederlagen, am Dienstag folgte das Aus im Halbfinale des NRW-Pokals. So langsam, aber sicher kehren auch die ersten Verletzten aus dem Lazarett der Kobras zurück, die Zeichen stehen also gut. Gegen den Meister aus Ost-Westfalen fordert Vanek am Freitag gleich einen Sieg: „Ich habe keine Lust mehr, links oder rechts zu reden. Wir wollen am Freitag gewinnen und wir haben die Qualität, Herford zu schlagen. Ich erwarte eine Reaktion von meiner Mannschaft. Wir haben schon unter Beweis gestellt, dass wir solche Teams schlagen können, was fehlt, ist die Konstanz.“

Der Kader wächst

Mit Sven Schiefner und Martin Benes werden aller Voraussicht nach zwei Spieler wieder deutlich fitter antreten als am Dienstag im Pokal, wo beide unter Medikamenten spielten. Auch die Rückkehr von Philipp Heffler und Verteidiger Tim Cornelißen ist nicht ausgeschlossen. Eines steht aber fest, der Kader der Dinslakener wächst, und damit auch die Erwartungen. Die Punkte am Freitag wären aber nicht nur wichtig, um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, sondern auch, um sich in einem harten Zweikampf Luft zu verschaffen. „Wir wollen“, erklärt Vanek entschlossen, „weiter vor Ratingen in der Meisterschaft bleiben, und vor Weihnachten werden wir sie auch noch schlagen, davon bin ich überzeugt.“

Nach kurzer Verschnaufpause kommen am Sonntag die Niederländer samt Trainer Gentges in die Schlangengrube. Der Übungsleiter der Devils war bis Mitte November noch beim Oberligisten Moskitos Essen an der Seitenlinie aktiv, löste seinen Vertrag dann aber auf und heuerte im Nachbarland an.

Duell unter Tabellennachbarn

Im Interregio-Cup haben beide Mannschaften eines der ersten beiden Spiele gewonnen und sind dementsprechend Tabellennachbarn. Vanek hält es auch dort durchaus für möglich zu punkten und freut sich auf das Wiedersehen: „Wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Wir kennen die Holländer mittlerweile ganz gut. Ich persönlich freue mich aber auch, auf meinen ehemaligen Coach Frank Gentges zu treffen.“ Die Freundschaft der Trainer wird aber für 60 Minuten auf Eis gelegt.