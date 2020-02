Voerder Damen bleiben weiter in der Erfolgsspur

Die Tischtennis-Damen des TV Voerde setzten sich in der NRW-Liga verdient mit 8:6 beim Post SV Kamp-Lintfort durch. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir sind hochzufrieden“, bilanzierte Jutta König. Die Voerderinnen starteten gut und gewannen beide Doppel. Nach den ersten vier Einzeln stand es 5:1 für den TVV. Einzig Marion Schmidt musste sich geschlagen geben. Jutta König, Iris Herrmann und Heike Luckmann gewannen ihre Einzel. Die Lintforterinnen verkürzten auf 6:7. Marion Schmidt gewann ihr drittes Einzel letztlich souverän in drei Sätzen und tütete somit den Sieg ein. Die weiteren Punkte holten Iris Herrmann und Jutta König.

Bezirksliga, Herren

Für den MTV Rheinwacht Dinslaken standen am Wochenende zwei Spiele an. Am Freitag ging es gegen den TTC Osterfeld 2012. Das Endergebnis sorgte für reichlich Enttäuschung. Trotz zwischenzeitlicher Führung von 5:1 und 7:4 schafften es der MTV nicht über ein 8:8-Unentschieden hinaus. Im Entscheidungsdoppel unterlagen Philip van Staa und Niklas Hülskamp im fünften Satz, nach eigenem Matchball, mit 10:12. „Das war ein verschenkter Punkt. Wir hätten gewinnen müssen“, ärgerte sich Pressesprecher Johannes Grunwald. Das zweite Spiel stand unter einem anderen Stern. Gegen den souveränen Tabellenführer Falken Rheinkamp III gingen die Dinslakener als Außenseiter in die Partie. Die Falken, die erst zwei Punkte abgegeben haben, gewannen am Ende deutlich mit 9:3. „Das Ergebnis war deutlich zu hoch. Ein paar Spiele hätten wir gewinnen müssen. Aber wir haben über drei Stunden gekämpft und alles gegeben. Insgesamt hatten wir keine Chance zu gewinnen“, so Grunwald. Der MTV ist durch die schwache Punkteausbeute auf den dritten Platz abgerutscht. Um das große Ziel, den Relegationsplatz, zu erreichen, müssen die Dinslakener in den nächsten Spiele gewinnen. Grunwald: „Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel.“

Bezirksliga, Damen

Die zweite Mannschaft des TV Voerde, freute sich über einen 8:6-Erfolg gegen GW Flüren. Der Sieg hat jedoch einen faden Beigeschmack. Im Doppel verletzte sich die Weselerin Mareike Kwoka und konnte ihre Einzel anschließend nicht mehr bestreiten. „Wir freuen uns natürlich über die zwei Punkte, aber die Art und Weise, wenn eine Gegnerin sich verletzt, ist nicht schön. Hätte Mareike Kwoka ihre Einzel spielen können, hätten wir das Spiel höchstwahrscheinlich verloren“, lautete das Fazit von Sandra Tekolf. Nach den Doppeln ging es mit 1:1 in die Einzel. Sandra Tekolf (2), Marlies Schwinem (1) und Brandt (1) holten die Punkte für den TVV. Außerdem gingen drei Einzel, die durch die Verletzung nicht gespielt werden konnten, an die Voerderinnen.

Bezirksklasse, Herren

Gegen den Tabellenzweiten SV Schermbeck war für die SGP Oberlohberg nichts zu holen. Die Oberlohberger, die erneut mit drei Ersatzleuten antreten mussten, verloren mit 3:9. Trotz des eindeutigen Ergebnisses zeigte die SGP eine gute Leistung und lieferte sich einige spannende Matches mit den favorisierten Gegnern. Die Punkte für die SGP holten Kai Baumgartner/Andreas Bassier im Doppel sowie Karim Heni und Kai Baumgartner im Einzel.

Auch für die Reserve des TV Voerde hingen die Trauben zu hoch. Gegen den Tabellenführer Meiderich 06/95 II waren die Voerder nahezu chancenlos, obwohl das Spiel laut Nils Fröhlich „enger war als es das Ergebnis von 4:9 aussagt“ Sven Meyer und Torsten Schmidt konnten ihr Doppel gewinnen. Außerdem punkteten Ralf Merk, Christian van Beeck und Nils Fröhlich. „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung gegen einen sehr starken Gegner“, so Fröhlich.

Die zweite Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken hatte mit Falken Rheinkamp IV keine Probleme und setzte sich mit 9:2 durch. „Unsere Zweite ist mittlerweile gut aufgestellt und wird, wenn sie so weitermacht, die Klasse ganz sicher halten“, freute sich Pressesprecher Johannes Grunwald über die Entwicklung der Reserve. Die Punkte holten Fabian Schmitz (2), Dennis Schmitz (2), David Hayajneh (1), Alexander Schiemann Molina (1) sowie die Doppel D. Schmitz/Vehling, F. Schmitz/Hayajneh und Hassel/Schiemann Molina.