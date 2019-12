Voerderin macht sich auf den Weg zum Kilimandscharo-Gipfel

Ihr Ziel ist hoch. Genauer gesagt, es liegt hoch. Auf 5895 Metern Höhe. Die Rede ist vom Gipfel des Kilimandscharo in Tansania. Den will Chantal Homscheid im Januar besteigen. Dafür bereitet sich die passionierte Sportlerin seit mehreren Wochen intensiv vor. Warum sie das macht? „Das war schon mein Kindheitstraum. Ich bin einfach positiv verrückt.“

Chantal Homscheid mag außergewöhnliche Dinge. So nahm sie Mitte des Jahres erst am Megamarsch zwischen München und Mittenwald teil, dort standen 108 Kilometer Weg auf dem Programm, die sie in 22 Stunden ablief. Außerdem nahm sie am Chiemsee-Triathlon teil und besuchte das Mount Everest Basislager in Nepal. Sie sucht sich immer neue sportliche Ziele.

Nun geht es am 8. Januar für die Voerderin in das Land in Ostafrika, um dann zwei Tage später den höchsten Berg des Kontinents zu besteigen. Zehn Tage hat sie dafür eingeplant. Den Aufstieg selbst bezeichnet Homscheid als „relativ einfach“, da gäbe es schwierigere Berge. Auf die leichte Schulter nimmt sie das aber nicht. „Das ist mit viel Vorbereitung verbunden“, sagt die 38-Jährige. „Über die Hälfte schafft es nicht.“

Mentale Vorbereitung gefragt

Für ihr großes Unterfangen setzt sie auf eine gute mentale Vorbereitung, die richtige Kleidung („Der Berg macht das Wetter“) und eine gesunde Fitness. Dafür geht die Yoga-Trainerin, die sich sogar „Yoga Master Teacher“ nennen darf und vor kurzem noch ihre Yoga-Kenntnisse in Indien ausgeweitet hat, neben ihrer eigenen Arbeit auch noch ins Fitnessstudio und läuft gerne morgens um 4 Uhr ihre Runden in der Dunkelheit. Um sich auf den veränderten Sauerstoffgehalt der Höhenluft einzustellen, besucht sie außerdem zwei Mal pro Woche eine Höhenkammer in Essen, die das Bergsteigen in mehreren Tausend Metern Höhe simuliert.

Für den Weg nach oben hat sie sich die „Lemosho-Route“ ausgesucht, sie hat ihren Ausgangspunkt auf 2250 m Höhe. „Sie ist zeitaufwendiger als die übliche ,Marangu-Route’, dafür aber landwirtschaftlich schöner anzusehen“, erläutert Homscheid. Warm anziehen muss sie sich aber auf jeden Fall. „Die meiste Zeit rechne ich mit Temperaturen von -3 bis -10 Grad, stellenweise kann es aber weiter oben auch bis -20 Grad werden.“ Im Tal dagegen sind Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad normal.

Die Nächte werden schlimm

Generell bezeichnet Chantal Homscheid die Nächte am schlimmsten. Jede Nacht wird das Zelt herausgeholt, von schlafen kann kaum eine Rede sein. „Wenn das klappen würde, wäre das richtig toll. Die Realität ist aber oft so, dass man nach einigen Minuten wieder wach wird.“ Das habe vor allem mit der dünnen Luft und dem niedrigen Sauerstoffgehalt zu tun. Dennoch ist sie überzeugt, ihr Ziel zu packen. Dafür muss man dann auch ein paar Tage auf besondere Mahlzeiten verzichtet werden, auch Körperhygiene ist außer Zähne putzen und Gesicht waschen kaum möglich.

Für die Voerderin ist bis zum Abflug das vorrangige Ziel, gesund zu bleiben. Schlemmen über die Feiertage wäre ohnehin nicht ihre Lieblingsaufgabe, sagt sie. Aber um ihren Traum zu verwirklichen, würde sie bestimmt auch noch auf anderes verzichten.