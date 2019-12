Vor dem Pokalspiel: Erhöhter Pulsschlag statt grauer Alltag

Wenn zwei Vereine in ihrer Liga einzig und allein um den Klassenerhalt kämpfen und bei diesem Unterfangen zuletzt nur sehr wenig bis gar nichts gelang, dann sollte ein Aufeinandertreffen in der zweiten Runde des Kreispokals kurz vor Weihnachten für gewöhnlich kaum für erhöhten Pulsschlag bei den Beteiligten sorgen. In diesem Fall ist das anders. Für die Begegnung (Dienstag, Anwurf 20 Uhr) zwischen dem Handball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade und dem Nachbarn aus der Regionalliga, dem MTV Rheinwacht Dinslaken, sind schon jede Menge Karten verkauft. Die neue Halle im Hiesfelder Gustav-Heinemann-Schulzentrum wird in jedem Fall gut gefüllt sein. Die Anhänger beider Lager sind offensichtlich heiß auf den ersten Pflichtspielvergleich auf Stadtgebiet nach längerer Zeit. 2018 siegte der MTV, damals noch gegen den TV Jahn Hiesfeld, im Finale des Kreispokals, das aber in Schermbeck ausgetragen wurde.

Max Reede fällt verletzt aus

Auch wenn Rheinwacht zuletzt sieben Niederlagen in Folge hinnehmen musste und weiter einige Führungsspieler ausfallen, bleiben die Gäste der klare Favorit auf den Einzug in das Final-Four-Turnier. Das sieht auch HSG-Trainer Harry Mohrhoff so: „Eine kleine Außenseiterchance hat man aber immer. Dafür müssen wir jedoch morgens früh aufstehen und den ganzen Tag über richtig heiß auf das Spiel sein.“ Wenn es mit der Überraschung nicht klappen sollte, will sich Mohrhoff aber auch nicht grämen: „Es geht einfach auch darum, den Zuschauern ein schönes Spiel zu liefern und dann mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen.“

Die HSG wird gegen den höherklassigen Nachbarn nahezu in Bestbesetzung antreten können. Nur Philipp Jurzik (Urlaub) fehlt noch. Der MTV muss weiter ohne Keeper Marco Banning, Dennis Backhaus und Philipp Tuda auskommen. Dazu kommt der Ausfall von Max Reede, der sich bei der 28:31-Schlappe gegen Bonn am Sonntag wohl einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen hat. „Natürlich ist unsere Situation im Moment sehr schwierig, aber wer die Rivalität zwischen den Vereinen kennt und sich nicht auf dieses Spiel freut, der macht etwas falsch“, sagt Harald Jakobs, „wir wollen natürlich gewinnen und eine gute Leistung zeigen. Am besten mal über 60 Minuten.“

Lokalrivalen und gute Kumpels

Der MTV-Coach will die Favoritenrolle allerdings nicht so ohne weiteres annehmen: „Vor einem Jahr hätte ich noch gedacht, das könnte ein Selbstläufer werden, aber Hiesfeld ist deutlich reifer geworden und bei uns läuft es zurzeit ja leider wesentlich schlechter.“

Auf dem Parkett stehen sich übrigens nicht nur Lokalrivalen, sondern auch gute Kumpels gegenüber. MTV-Kreisläufer Christoph Enders wohnt sogar zusammen mit HSG-Kapitän Nils Berner in einer WG. Nur einer von mehreren Aspekten, die das Derby zu etwas besonderem machen. Auch wenn der Ligaalltag momentan auf beiden Seiten ziemlich grau ist.

Obwohl der Vorverkauf bereits sehr gut gelaufen ist, wird es auch noch Karten an der Abendkasse geben. Kurzentschlossene sollten dabei aber schon zeitig erscheinen.