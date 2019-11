Wendy Mickler erhielt den Voerder Sportpreis des Monats

Gerhard Rademacher überreichte den Sportpreis des Monats an Wendy Mickler vom Reitverein Voerde.

Voerde. Für Wendy Mickler war es mal wieder so weit. Die Fahrsportlerin des Reitervereins Voerde gewann zum zweiten Mal den Sportpreis des Monats.

Für Wendy Mickler war es mal wieder so weit. Sie gewann bereits zum zweiten Mal den Sportpreis der Stadt Voerde, da sie die Jury wieder einmal überzeugen konnte. Bei der 253. Ausgabe des Sportpreises konnte sie sich über eine Urkunde und einen Scheck im Wert von 500 Euro freuen. Mickler ist im Fahrsport aktiv, fährt also mit Kutsche und Pferd durch Gelände- und Hindernisparcours. Mit ihrem Pony Mooni ist sie schon seit vielen Jahren erfolgreich auf Wettkämpfen unterwegs. Kein Wunder also, dass sie sich zum zweiten Mal über eine Auszeichnung im November freuen konnte.