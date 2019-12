Voerde. Die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld setzten sich knapp gegen den SC 26 Bocholt durch und können beruhigt in die Festtage gehen.

Zittersieg für die SV 08/29 Friedrichsfeld am Tannenbusch

Um kurz nach Fünf war Schluss am Tannenbusch. Das letzte Spiel für 2019 war zugleich ein erfolgreiches. Die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld setzten sich mit 2:1 (1:0) gegen einen starken SC 26 Bocholt durch und können nun beruhigt in die Festtage gehen. Mit 31 Punkten auf dem Konto und einem ordentlichen sechsten Platz überwintert die Mannschaft von Trainer Dirk Lotz in einer guten Ausgangsposition für das kommende Jahr.

Der Sieg gegen die Bocholter war allerdings alles andere als ein Spaziergang, denn die Gäste spielten stark auf. Die erste gute Gelegenheit hatten die Gastgeber aber bereits nach wenigen Sekunden durch Marco Horstkamp. Aus dieser Möglichkeit wurde nichts, aber das Warten auf den ersten Treffer sollte sich lohnen. In der 28. Minute bekamen die Hausherren einen Freistoß knapp 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zugesprochen. Jasper Weigl legte sich das Spielgerät zurecht, nahm Anlauf und besorgte mit einem Traumtor ins linke obere Eck auch die 1:0-Führung. Schon als Weigl den Ball berührte, ahnte 08/29 Verteidiger Manuel Kausch, wo der Ball hingeht. „Der ist gut“, rief er von hinten und behielt Recht. Der war wirklich gut.

Vukancic trifft den Pfosten

Die Führung im Rücken, stellten die Friedrichsfelder das Offensivspiel aber weitestgehend ein und investierten nicht mehr viel. Die Gäste jedoch wurden zunehmend stärker, scheiterten aber immer wieder am starken Friedrichsfelder Rückhalt Christian de Groodt. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff tauchte Blaz Vukancic dann plötzlich völlig frei vor dem gegnerischen Tor auf, traf aber nur den Pfosten.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Nach dem Pausentee dauerte es nicht lange, da fiel auch schon der ebenso sehenswerte wie verdiente Ausgleich. Nach einer Flanke von Lukas Tewesmeier traf Joshua Müller per Volley zum 1:1 (54.). Kurze Zeit später stand wieder Keeper de Groodt im Mittelpunkt. Bocholts Bayar Shahab tanzte gleich fünf Friedrichsfelder aus, fand in dem Torwart aber seinen Meister (61.). Die Gastgeber taten sich schwer im Spielaufbau und verloren einige Bälle schon vor der Mittellinie. Bocholt war am Drücker, konnte de Groodt aber nicht überwinden.

Gut zwanzig Minuten vor dem Ende dann ein Fehler in der Bocholter Defensive, den Finn Müller bestrafte und das glückliche 2:1 erzielte (69.). Die Lotz-Elf beschränkte sich nach der erneuten Führung wieder aufs Verwalten. Vier Minuten vor dem Ende wäre das bald nach hinten losgegangen, denn Joshua Müller bekam fünf Meter vor dem Tor den Ball. Christian de Groodt hatte da allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden und parierte erneut bärenstark.

Friedrichsfelds Trainer Dirk Lotz war sichtlich erleichtert nach dem Schlusspfiff und zog sein entsprechendes Fazit: „Wir mussten wieder viel improvisieren, haben das aber ordentlich gemacht. Bocholt war der erwartet starke Gegner, aber wir hatten auch einen guten Mann zwischen den Pfosten.“