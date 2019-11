Zwei gute Angriffe reichten Friedrichsfeld zum Sieg

Voerde. Schnell und erfolgreich ging es am Tannenbusch an diesem Sonntagnachmittag genau zweimal zu. Einmal in der zweiten Spielminute und einmal spät.

Schnell und erfolgreich ging es am Tannenbusch an diesem Sonntagnachmittag genau zweimal zu. Einmal in der zweiten Spielminute, als Finn Müller zur Führung traf, und einmal spät im Spiel, als Müller für Thomas Giesen auflegte (86.). Ansonsten gab es eine zähe, kämpferisch geprägte Bezirksliga-Partie, die auf beiden Seiten mehr Tore verdient gehabt hätte und die Friedrichsfelder Fußballer am Ende mit 2:0 (1:0) gegen den SV Vrasselt gewannen.

Viel Auswahl auf der Bank hatte 08/29-Coach Dirk Lotz nicht. Sein Offensivakteur Marco Horstkamp war nach langer Verletzung nur für einen Kurzeinsatz bereit. „Ich habe eigentlich nur zwölf Mann auf der Bank und noch drei, die gerade in der zweiten Mannschaft gespielt haben“, meinte Lotz. Doch die Personalsorgen waren nach dem Anpfiff schnell vergessen, denn die, die auf dem Rasen standen, lechzten nach drei Spieltagen mit einem mageren Punkt an Ausbeute auf einen Dreier. Direkt den ersten Angriff spielte Friedrichsfeld mustergültig über Redon Brija, der Manuel Kausch fand. Kausch brauchte in der aufgebohrten Vrasselter-Abwehr nur noch auf Finn Müller abzulegen, und die Führung gehörte den Gastgebern (2.).

Mit der Führung wurde es schwer

Die Emmericher erholten sich aber von dem schnellen Gegentreffer und begannen, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Dabei passierten zwar jede Menge Fehler, allerdings gelang es 08/29 trotz vieler Ballgewinne im letzten Drittel nicht Kapital daraus zu schlagen. „Warum so kompliziert?“, lamentierte Lotz an der Seitenlinie, der die Führung unbedingt in die Kabine mitnehmen wollte. Für die lange Nachspielzeit in der ersten Halbzeit hatte Lotz auch wenig Verständnis: „Schiri, was ist mit deinem Chronographen?“

Friedrichfeld erreichte die Pause ohne einen Gegentreffer. Bis in die Schlussviertelstunde der zweiten Halbzeit gelang es Vrasselt deutlich schlechter, Druck aufzubauen. In der 81. Spielminute hatten die Hausherren aber das Glück auf ihrer Seite: Vrasselt kombinierte sich gut nach vorne, und auch der Abschluss von Marko Cvetkovikj war stark. Nur der Pfosten rettete Friedrichsfeld die Führung. Fast im Gegenzug machten die Friedrichsfelder dann den Sack zu. Ein guter Konter über Finn Müller, der Thomas Giesen am zweiten Pfosten bediente, der zum Endstand verwandelte (86.).

„Der Sieg war schon auf eine Art und Weise verdient. Trotzdem wissen wir, dass solche Spiele auch gerne Mal nicht zu unseren Gunsten kippen. Ich denke aber, dass die Mannschaft das mit den Mitteln, die wir zu Verfügung hatten, sehr stark gemacht hat. Es war wichtig, wieder zu gewinnen “, meinte Dirk Lotz hinterher.