Bayer-Keeper steht nach Horror-Verletzung wieder im Tor

Lübeck. Drei Monate nach seiner Horror-Verletzung ist Martin Juzbašić, Torwart des TSV Bayer Dormagen, auf die Handball-Platte zurückgekehrt. 32:27-Sieg.

Der TSV Bayer Dormagen freut sich gleich doppelt: Die Wiesel haben ihr Spiel in der 2. Handball-Bundesliga beim VfL Lübeck-Schwartau nach einem Start-Ziel-Sieg souverän mit 32:27 (15:13) gewonnen, und Torwart Martin Juzbašić ist nach seiner Horror-Verletzung und dreimonatigen Pause auf die Platte zurückgekehrt. Er stand in Lübeck zwei bei VfL-Siebenmetern zwischen den Pfosten.

Der Dormagener Schlussmann hatte sich im Februar beim 29:27 (15:18)-Sieg seiner Mannschaft über den ThSV Eisenach in der fünften Spielminute ein Glied des linken Mittelfingers abgerissen, das die Ärzte auch in einer anschließenden Notoperation nicht retten konnten. „Das abgetrennte Fingerglied konnte leider nicht verwendet werden“, teilten die Dormagener damals auf ihrer Facebook-Seite mit, auf der Martin Juzbašić schon sehr, sehr viele Genesungswünsche und aufmunternde Worte erhalten hatte. Sven Bartmann, der andere Bayer-Keeper, der in der kommenden Saison für die HSG Krefeld Niederrhein spielen wird, hatte das abgerissene Fingerglied in der Nähe des linken Torpfostens gefunden.

Benni Richter gelingen für den TSV Bayer Dormagen 13 Treffer

Nach dem Sieg und dem Sprung auf den vierten Tabellenplatz war Dormagens Trainer Dusko Bilanovic sehr zufrieden. „Wir hatten Schwartaus starke Rückraumschützen gut im Griff“, sagte er. Und im Angriff hatte der TSV Bayer einen überragenden Benni Richter, der nach 60 Minuten behaupten konnte, 13-mal getroffen zu haben.

Kurz nach dem Seitenwechsel steckten die Wiesel zwei umstrittene Schrittfehlerentscheidungen weg und leisteten sich einen falschen Anwurf von der Mittellinie. Doch der Ausbau der Führung geriet nicht in Gefahr. Spätestens in der 47. Minute war klar, dass auch die Umstellung auf eine offensivere Abwehr die Dormagener nicht beeindrucken konnte. Benni Richter traf von der Siebenmeter-Marke zum 24:18. „Wir haben das Spiel kontrolliert und das Torwartduell gewonnen“, sagte Bayer-Trainer Dusko Bilanovic.

TSV Bayer Dormagen: Bartmann, Juzbašić (bei zwei 7 m) – Seesing (1), Senden (3), Richter (13/7), Wilhelm, I. Hüter (3), Reimer (1/1), Skroblien, Görgen, P. Hüter (2), Sterba (2), Grbavac (3), Mast (4). (AHa)

