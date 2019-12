0:3 in Augsburg: Fortuna Düsseldorf droht Sturz auf Platz 18

Düsseldorf. Beim 0:3 in Augsburg am Dienstagabend enttäuschte Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga erneut. Es droht der Sturz auf Platz 18.

Die Weihnachtsbescherung könnte aus dem Blickwinkel von Fortunas Fußballprofis überaus dürftig ausfallen. In der Bundesliga droht den Mannen um Cheftrainer Friedhelm Funkel schon heute Abend der Sturz auf den letzten Tabellenplatz. Nach dem ernüchternden 0:3 (0:1) beim FC Augsburg haben am Mittwochabend die Kölner (in Frankfurt) und die Paderborner (in Mönchengladbach) nämlich die motivierende Chance, die Düsseldorfer mit Erfolgserlebnissen zu überholen.

Im Vergleich mit der Startelf zur 0:3-Heimniederlage am Samstag gegen RB Leipzig reagierte Trainer Friedhelm Funkel mit vier Wechseln: Robin Bormuth, Andre Hoffmann, der gelb-gesperrte Adam Bodzek und Nana Ampomah raus, dafür Kasim Adams, Alfredo Morales, Aymen Barkok und vorn Torjäger Rouwen Hennings (zuletzt grippaler Infekt) rein. Dazu hinten wieder Vierer- statt Dreierkette, vorn mit Doppelspitze: Hennings und Dawid Kownacki. „Mutiger und offensiver“, so hatte Funkel die Düsseldorfer Marschroute umrissen.

Nur zwei Halbchancen

Offensiver – das war in Halbzeit eins nur mit einer gehörigen Portion gutem Willen zu sehen. Halbchancen durch Rouwen Hennings über die linke Angriffsseite (15.) und einem im Strafraum verpassten Kopfball des aufgerückten Kaan Ayhan (30.), mehr war nicht drin.

Die Augsburger nahmen spätestens nach einer Viertelstunde das Heft in die Hand. Der FCA profitierte dabei von zahlreichen kleinen Fehlern der Fortuna in der Defensive oder im Spielaufbau. Auch dem Treffer von Philipp Max im Nachschuss ging ein Düsseldorfer Fehler voraus. Innenverteidiger Kasim Adams ließ sich vom agilen Florian Niederlechner überlaufen, der auch Niko Gießelmann auf der linken Abwehrseite enorme Arbeit bescherte. Niederlechners Schuss konnte Keeper Zack Steffen noch abwehren, gegen Max’ Nachsetzen war der US-Amerikaner aber machtlos.

„Das war einfach schlecht verteidigt von uns“, erklärte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in der Halbzeitpause. Der frühere Torsteher kritisierte vor allem die erneut dürftige Offensive angesichts nur eines einzigen Torschusses: „Da werden wir in der Winterpause etwas tun müssen – im Rahmen unseren Budgets.“ Zwei Neuzugänge stellt Pfannenstiel in Aussicht: „Die Gespräche laufen.“

Zur Pause brachte Trainer Funkel dann Nana Ampomah für den schwachen Barkok. Ein wenig mehr Angriffsdrang der Gäste gab’s dann auch. Ampomah schoss zumindest zweimal brauchbar auf das Augsburger Tor. Dumm nur, dass eine Ecke von Philipp Max ziemlich zügig in die vorhandenen Ausgleichshoffnungen funkte. Max’ scharfe Hereingabe köpfte der Ex-Leverkusener Tin Jedvaj im Luftduell mit dem zögerlichen Kownacki zum 2:0 in die kurze Ecke (61.).

Steffen patzt beim 0:3

Drei Minuten zuvor hatten die Fortunen einen Foulelfmeter gesehen. Lichtsteiner hatte den einköpfbereiten Kownacki im Augsburger Strafraum geschubst. Referee Marco Fritz mochte dies aber nicht als Foul werten.

Endgültig im Eimer war der Fußballabend aus Fortuna-Sicht dann nach 72 Minuten. Einen 30-Meter-Freistoß-Aufsetzer von Philipp Max ließ Keeper Steffen durch die Arme rutschen: 0:3!

Torjäger Rouwen Hennings konstatierte am Ende: „Uns hat vorn die Durchschlagskraft gefehlt. Ein 0:3 ist leider sehr deutlich.“

So haben sie gespielt:

Augsburg: Koubek – Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago – Khedira (79. Uduokhai), Baier – Richter (74. Vargas), Max – Niederlechner (87. Cordova), Jensen.

Fortuna: Steffen – Matthias Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann – Sobottka, Morales – Barkok (46. Ampomah), Thommy (71. Tekpetey) – Kownacki, Hennings (84. Fink).

Tore: 1:0 Max (32.), 2:0 Jedvaj (61.), 3:0 Max (72.).

Schiedsrichter: Fritz (Korb).

Zuschauer: 25.000.

Gelbe Karten: Khedira, Lichtsteiner, Vargas – Gießelmann (3.), Morales (6.), Ampomah (1.), Tekpetey (4.)

So geht es weiter: Fortuna – 1. FC Union Berlin (So., 15.30 Uhr, Arena).